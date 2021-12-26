إصابة 3 شباب فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

أصيب 3 شباب بكدمات وإشتباه ما بعد الارتاج فى حادث تصادم بطريق" الزقازيق- الشوبك" بمحافظة الشرقية وتم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد إشارة مستشفى الزقازيق الجامعى يفيد وصول " شلبى الشحات محمد" 30 عاما و" إسلام محمد محمود" 25 عاما و" أحمد على منصور" 35 عاما مقيمين مركز أبوحماد، مصابين بكدمات بالجسم وإصابة الأول والثانى باشتباه ما بعد الإرتجاج،وتبين حدوث إصابتهم إثر تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية موتوسيكل طريق الزقازيق- الشوبكى، وتم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية.

وفى سياق متصل أصيبت" إيمان أحمد عبد الجواد" 27 عاما إخصائية تمريض بمستشفي الصالحية الجديدة، مصابة بكدمة بالكتف وجرح بالكتفين،وتبين حدوث حدوث إصابتها نتيجة وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية توك توك وسيارة ملاكى بمدخل الصالحية الجديدة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها.