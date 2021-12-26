إصابة ربة منزل بطلق نارى على يد زوجها أثناء عبثه بسلاح غير مرخص فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيبت ربة منزل بطلق نارى بالعضد الأيسر فتحة دخول وخروج، وتم نقلها للمستشفى الجامعى بسوهاج للعلاج، حيث تبين أنه أثناء عبث زوجها بسلاح نارى فرد روسى بالمنزل بدائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج - خرجت رصاصة بالخطأ فأصابت الزوجة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة ربة منزل تقيم بدائرة مركز جهينة بطلق نارى على يد زوجها أثناء عبثه بسلاح نارى غير مرخص، تم نفل المصابة للمستشفى الجامعى للعلاج.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال، والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد عمر مدنى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، بوصول المدعوة سعادة ف ع ح 34 سنة ربة منزل وتقيم دائرة مركز جهينة الغربية مصابة " طلق ناري بالعضد الأيسر فتحة دخول " إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال المصابة أفادت بأنه أثناء تواجدها بالمنزل وحال عبث زوجها المدعو محمد ا ا م 36 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابتها ونفت الشبهة الجنائية تم ضبط المذكور والسلاح المستخدم فرد روسي محلي الصنع بأرشاده وبمواجهته أقر بمضمون ما تقدم وأضاف بأن إصابة زوجته المشار إليها " دون قصد منه " تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.