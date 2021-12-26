اليوم السابع
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الأحد، 26 ديسمبر 2021 09:57 م
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إخلاء عقار مكون من سبعة طوابق بالمنصورة بعد ظهور تصدعات بالمبنى

الأحد، 26 ديسمبر 2021 08:36 م
إخلاء عقار مكون من سبعة طوابق بالمنصورة بعد ظهور تصدعات بالمبنى انهيار منزل - أرشيفية
الدقهليه شريف الديب

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أخلت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، عقارا مكونا من سبعة طوابق بعد حدوث تصدعات فى العقار، نتيجة بناء عدد من المساكن بالقرب منه.

 

وقد تلقى مدير أمن الدقهلية، بلغ بحدوث تعلن بأحد العقارات بشارع عشرة بناحية قسم ثان المنصورة، وعلى الفور انتقل إلى مكان العقار، وتم استدعاء الحماية المدنية إلى المكان والتى طلبت إخلاء المكان العقار من السكان، كما تم إخلاء ثلاثة عقارات أخرى محاورة له.

 

وقد تم استدعاء الادلرة الهندسية التابعه لحى شرق المنصورة، وجارى فحص العقارات المجاورة بالكامل، وجارى عمل تقرير عن وضع العقار 

 

 

 

 


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حي شرق المنصورة

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