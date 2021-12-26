أيمن الجميل: تصحيح مسار مشروع توشكى بتوجيهات الرئيس السيسى يحوله إلى أكبر مزرعة متكاملة فى الشرق الأوسط

قال رجل الأعمال أيمن الجميل أن مشروع توشكى من أهم المشروعات التى يجرى تنفيذها حاليا، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتصحيح مساره وتوفير كل أشكال الدعم العلمى والفنى والتكنولوجى للمشروع، بهدف إنقاذه من التعثر والإهمال ليكون إضافة قوية للمشروعات الزراعية العملاقة مثل مشروع الدلتا الجديدة ومشروع استصلاح المليون ونصف فدان بالصوب الزراعية الحديثة ومشروعات استصلاح الأراضى الجديدة وفق البرامج الزراعية المتخصصة بالوادى الجديد

وأشار أيمن الجميل إلى أن مشروع توشكى يمثل أحد المحاور الزراعية الكبرى فى المستقبل القريب، خاصة بعد إضافة مساحات زراعية جديدة للمشروع وإعداد دراسات علمية تخص طبيعة المحاصيل المخصصة لتلك المنطقة من الأرض ومواعيد زراعتها واستخدام أحدث آليات الرى الحديث فى المشروع للاستفادة من كل نقطة مياه، بما يؤكد توافر الإرادة والثقة وقدرة الدولة على إدارة المشروعات الكبرى وتحقيق النجاح وعلاج السلبيات وتصحيح مسار المشروعات التى كانت متعثرة.فى الفترات الماضية

وأوضح أيمن الجميل أن مشروع توشكى حاليا بعد تصحيح مساره فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، يعتبر أحد أهم المشروعات القومية فى مجال الزراعة لتوفير العديد من المنتجات الزراعية المختلفة للدولة من خلال استصلاح واستزراع حوالى 600 ألف فدان حول منخفضات توشكى، وتخصيص الأراضى لمستثمرين ولشركات عامة، فى إطار خطة توسيع رقعة المساحة المنزرعة من 5% إلى 25% من مساحة مصر بكل ما يترتب عليه من آثار ديموجرافية واقتصادية واجتماعية .

وأكد أيمن الجميل أن حلم بناء الجمهورية الجديدة تحول إلى واقع ملموس، بفضل رؤية وحسم الرئيس السيسى ومن خلال اقتصاد قوى قائم على علوم وتقنيات حديثة تضمن له الاستمرار، حتى تحقق الدولة مكانتها، لافتا إلى أن مشروع توشكى من المشروعات الزراعية الواعدة جدا، وأن الزراعة فيها لا بد أن يتبعها مشروعات أخرى كمشروعات الثروة الحيوانية وإنتاج التقاوى ومشروعات التصنيع الزراعي، كما أن هناك مشروعات لتصنيع البلح واستخداماته.

وتابع أيمن الجميل: فى مشروع توشكى نشهد زراعة واستصلاح 500 ألف فدان وكيف تم الانتهاء هذا العام من المرحلة الأولى برزاعة مليون 350 ألف نخلة على مساحة 21 ألف فدان، والمستهدف زراعة 2.3 مليون نخلة على 37 ألف فدان من أجود أنوع التمور، اعتمادا على أنظمة الرى الحديثة كوسيلة حديثة للرى والحفاظ على المقنن المائى بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة التكميلية.

وأضاف أيمن الجميل أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحمل هموم المواطنين على كتفيه، وفى مقدمتها تحقيق الأمن الغذائى من خلال المضى فى غزو الصحراء بالعلم والمعرفة والتوظيف الأفضل للموارد، حتى يمكن تأسيس مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة، والقضاء على الفقر والعوز وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية والتحول من الزراعة العشوائية إلى الزراعة المنهجية المرتبطة بالتصنيع والقيمة المضافة