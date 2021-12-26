أفريقيا: ارتفاع نسبة تحصين سكان القارة بلقاحات كورونا إلى 8.8%

وأوضحت المراكز - في بيان اليوم /الأحد/ - أن هناك تباطؤ بعملية التحصين، حيث بلغ إجمالي إصابات كورونا 9 ملايين و353 ألف حالة و227 ألف وفاة وسط تعافي 8 ملايين و475 ألف شخص.



وحول ظهور متحور "أوميكرون"، أوصت بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.



ودعت إلى الابتعاد عن قرارات فرض حظر السفر على الأشخاص القادمين من البلدان التي أبلغت عن هذا المتحور مع التأكيد على أن هذا الإجراء لم يسفر عن نتيجة.



يذكر أن أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم /الخميس/، أن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية، ارتفع إلى 9 ملايين و304 آلاف و979 إصابة، فيما جرى تسجيل 226 ألفا و531 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.