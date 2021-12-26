أفريقيا: ارتفاع نسبة تحصين سكان القارة بلقاحات كورونا إلى 8.8%

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحي للاتحاد الأفريقي، ارتفاع نسبة تحصين سكان القارة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى 8.8% فقط حتى الآن، بينما تلقى نحو 13.14% جرعة واحدة.
وأوضحت المراكز - في بيان اليوم /الأحد/ - أن هناك تباطؤ بعملية التحصين، حيث بلغ إجمالي إصابات كورونا 9 ملايين و353 ألف حالة و227 ألف وفاة وسط تعافي 8 ملايين و475 ألف شخص.
وحول ظهور متحور "أوميكرون"، أوصت بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.
ودعت إلى الابتعاد عن قرارات فرض حظر السفر على الأشخاص القادمين من البلدان التي أبلغت عن هذا المتحور مع التأكيد على أن هذا الإجراء لم يسفر عن نتيجة.
يذكر أن أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم /الخميس/، أن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية، ارتفع إلى 9 ملايين و304 آلاف و979 إصابة، فيما جرى تسجيل 226 ألفا و531 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.
وذكرت أحدث إحصائيات صادرة عن المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه جرى إعطاء أكثر من 178 مليونا و613 ألفا و238 لقاحًا في جميع أنحاء القارة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 8 ملايين و386 ألفا و557 على مستوى القارة، وتوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها تليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.
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