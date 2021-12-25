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9 يناير.. انطلاق امتحانات الترم الأول بتجارة القاهرة لـ54 ألف طالب

السبت، 25 ديسمبر 2021 04:45 ص
9 يناير.. انطلاق امتحانات الترم الأول بتجارة القاهرة لـ54 ألف طالب جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، انتهاء الكلية من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول، موضحا أن تقرر عقد الاختبارات يوم 9 يناير المقبل لانطلاق أول أيام امتحانات الترم الاول.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الامتحانات ستعقد لـ54 ألف طالب بكافة أقسام وبرامج الكلية، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد الامتحانات على فترتين لتجنب الزحام والتكدس بين الطلاب.

وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الكلية ستراعى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا أثناء تنظيم امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث سيجرى التشديد على إبراز شهادة الحصول على تطعيم فيروس كورونا، بالإضافة إلى التشديد على ارتداء الكمامة الطبية وعدم الزحام وتعقيم قاعات الامتحانات بين الفترتين، للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من انتشار عدوى كورونا.

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