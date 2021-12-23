10 نصائح لطلاب الجامعة قبل الامتحان.. وهذه مواعيد اختبارات آداب القاهرة.. فيديو

كتب محمد صبحى

قدم تلفزيون اليوم السابع بث مباشر من كلية الآداب فى جامعة القاهرة حيث استضاف الدكتور شريف شاهين القائم بعمل عميد الكلية لتقديم عدد من النصائح الى الطلاب بالتزامن مع قرب انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول .

وكشف الدكتور شريف شاهين عميد الكلية أن ملجس الكلية اعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول مؤكدا أنها ستعقد على فترات لتحقيق الوقاية من كورونا وإجراء تعقيم القاعات والمدرجات ببين كل فترة والأخرى .

وقدم الدكتور نصائح للطلاب بمناسبة قرب الامتحانات مؤكدا على أهمية التركيز ومراجعة المقررات الدراسية التى تم شرحها فى المحاضرات طوال الدراسةو ومنع استخدام الهاتف المحمول داخل القاهرة لتجنب محاضر الغش وعدم الانسياق وراء المذكرات الخارجية مؤكدا أن مدة الاختبار ساعة واحدة فقط ويجب التركيز والبدء فى الاجابة بعد استلام الكراسات فى اللجان .