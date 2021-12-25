اليوم السابع
Ads
السبت، 25 ديسمبر 2021 05:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

6.2 تريليون جنيه مشروعات.. الرئيس السيسى من الصعيد: لسه شغالين.. إنفوجراف

السبت، 25 ديسمبر 2021 04:35 م
6.2 تريليون جنيه مشروعات.. الرئيس السيسى من الصعيد: لسه شغالين.. إنفوجراف الرئيس عبد الفتاح السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رسائل حاسمة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية، اليوم، السبت، فى صعيد مصر، أكد خلالها على منع البناء على المحاور الجديدة، وتحمل الجيش والشرطة مسئولية المنع، والسماح بالإنشاء على جانبى المحاور بعمق كيلو متر.

الرئيس السيسى من الصعيد لسه شغالين
الرئيس السيسى من الصعيد لسه شغالين

الرئيس السيسى أكد على ضرورة توفير خدمات على الطرق والمحاور الجديدة، ووصف هذه الخدمات بأنها مناطق تنموية "مش محطات وقود"، وأن وجود محطات الخدمة على المحاور الجديدة ضرورة للسيطرة الأمنية، ولهذا أيضا فإن وزارة الاتصالات مطالبة بأبراج إشارة لتغطية الطرق.


اخبار السيسى

السيسى

مشروعات الصعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يصل قرية المراشدة بقنا لتفقد التطوير ضمن مبادرة "حياة كريمة"

السبت، 25 ديسمبر 2021 04:19 م

أهالى أسوان يشكرون الرئيس السيسى على افتتاح محور كلابشة.. ويؤكدون: مستقبل لينا ولأولادنا وسهل التنقل والسفر بديلا عن المعديات.. والمحافظ: يساهم فى التنمية العمرانية والاستثمارية بتكلفة إجمالية مليار جنيه.. صور

السبت، 25 ديسمبر 2021 04:00 م

الرئيس السيسي يفتتح محور الشهيد "الرائد باسم فكرى" بمحافظة قنا

السبت، 25 ديسمبر 2021 03:21 م

الرئيس السيسي يفتتح مجمعين صناعيين فى الأقصر وبنى سويف عبر "الفيديو كونفرانس" ومحاور وطرقا جديدة.. ويوجه الحكومة بدراسة تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.. ويؤكد: مش بندور على الربح فقط والأهم الناس تشتغل.. فيديو

السبت، 25 ديسمبر 2021 03:03 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة