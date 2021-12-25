وزير النقل: رفع آخر عربة قديمة من خطوط السكة الحديد بالكامل أول يناير

كتب سمير حسنى

قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم الاحتفال برفع آخر عربة قديمة من على خطوط السكة الحديد بالكامل من محطة أسوان، وستكون كل العربات جديدة اعتبارا من بداية يناير.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي، لعدد من المشروعات التنموية فى صعيد مصر.