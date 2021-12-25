وزير السياحة: نستهدف وضع بورسعيد على خريطة السياحة العالمية

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، إن الوزارة تستهدف وضع بورسعيد على خريطة السياحة العالمية، وأكد الوزير، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لتفقد عدد من المناطق والمشروعات السياحية، على أن بورسعيد بها مزايا سياحية ومقومات أثرية كبيرة بخلاف تاريخها المعاصر.
وشدد على أن ما يحدث في بورسعيد إنجاز سريع ورائع، لافتا أن زيارته تهدف للإطلاع على المقومات السياحية بمحافظة بورسعيد.
وكان محافظ بورسعيد، قد استقبل وزير السياحة فور وصوله لديوان عام المحافظة لتفقد عدد من المناطق والمشروعات السياحية، وعقدا اجتماع بحضور عدد من القيادات التنفيذية، لعرض المشروعات السياحية الحالية بالمحافظة، ومناقشة عدد من المشروعات الجارية والمخطط لها مستقبلًا، فضلًا عن كيفية استغلال وتطوير عدد من المعالم والمناطق الأثرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة