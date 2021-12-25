وزير السياحة: نستهدف وضع بورسعيد على خريطة السياحة العالمية

وشدد على أن ما يحدث في بورسعيد إنجاز سريع ورائع، لافتا أن زيارته تهدف للإطلاع على المقومات السياحية بمحافظة بورسعيد.

وكان محافظ بورسعيد، قد استقبل وزير السياحة فور وصوله لديوان عام المحافظة لتفقد عدد من المناطق والمشروعات السياحية، وعقدا اجتماع بحضور عدد من القيادات التنفيذية، لعرض المشروعات السياحية الحالية بالمحافظة، ومناقشة عدد من المشروعات الجارية والمخطط لها مستقبلًا، فضلًا عن كيفية استغلال وتطوير عدد من المعالم والمناطق الأثرية.