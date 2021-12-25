والدة طفل تعرض للخطف بالهرم تكشف كواليس الحادث: السائق الخاص خطط للجريمة.. فيديو

كتب بهجت أبو ضيف

قالت والدة الطفل الذى تعرض للخطف وحصول خاطفيه على مبلغ 3 ملايين جنيه لإعادته، ونجاح رجال المباحث فى القبض عليهم بالهرم - إن المتهم الرئيسى وهو السائق الخاص بها، أوهمها بعمله فى إحدى الهيئات، وقدم لها كارنيها مزيفا منسوبا لتلك الهيئة.

وأضافت والدة الطفل لـ"اليوم السابع"، أن المتهم خان الأمانة، واستغل عودتها من إحدى الدول العربية التى كانت تقيم بها، وعلمه بامتلاكها ثروة طائلة، واستعان بباقى المتهمين، ووضع مخططا لخطف الطفل، وعقب اختطاف الطفل ادعى لها قدرته على التواصل مع المتهمين والتفاوض معهم، وحصل على مبلغ الفدية بحجة تسليمه لهم، ثم أعاد الطفل لها.

وقالت والدة الطفل إن رجال المباحث تمكنوا من كشف هوية المتهمين، وألقوا القبض عليهم، موجهة شكرها لجهود رجال المباحث بقسم شرطة الهرم، ومديرية أمن الجيزة.

وأجرى اليوم السابع بثا مباشرا، مع والدة طفل تعرض للخطف، وطلب خاطفوه فدية 3 ملايين جنيه بالهرم، حيث كشفت كواليس تعرض الطفل للخطف، وكيفية عودته وضبط المتهمين.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بخطف طفل والحصول على فدية 3 ملايين جنيه من والدته، حيث تبين أن السائق الخاص لوالدة الطفل استعان بشخصين لارتكاب الجريمة طمعا فى ثروتها، وتمت إعادة الطفل لوالدته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بخطف شخصين لطفل وطلب فدية من والدته، وذكرت والدة الطفل أنها خلال استقلال سيارتها بصحبتها ابنها وسائقها الخاص، فوجئت بشخصين يوقفان السيارة، وخطفا الطفل، ثم تلقت اتصالا من أحدهما طلب فدية 3 ملايين جنيه واستجابت له وسلمته الفدية واستعادت الطفل.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن السائق الخاص بوالدة الطفل وراء تدبير الجريمة، حيث استعان بشخصين لتنفيذها، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط مبلغ الفدية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.