والدة شاب فقد حياته دفاعا عن فتاة بالطالبية تكشف كواليس مقتل ابنها.. بث مباشر

أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا مع والدة شاب فقد حياته دفاعا عن فتاة بمنطقة الطالبية فى محافظة الجيزة، حيث اعتدى عليه عاطل بسلاح أبيض، ما أسفر عن مقتله فى الحال.

كما تحدث محامى أسرة الضحية عن الموقف القانونى للمتهم، وآخر ما كشفت عنه التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض. وبإجراء التحريات تبين للرائد محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية أن المجنى عليه شاب تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد عاطل، لدفاع القتيل عن فتاة فى الشارع.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.