نيويورك تدرس السماح للموظفين بالعودة للعمل بعد 5 أيام فقط من الإصابة بكورونا

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن ولاية نيويورك تدرس السماح للعمال الأساسيين بالعودة إلى العمل بعد خمسة أيام من الإصابة بفيروس كورونا بموجب سياسة جديدة أعلنتها حاكمة الولاية كاثي هوشول الجمعة، بما يتوافق مع تقديرات أصحاب العمل.

وتقلل هذه الخطوة مقدار وقت العزل الصحى الذي يتعين على هؤلاء العمال أخذه إلى النصف بعد نتيجة اختبار إيجابية. يأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه عزل عشرات الآلاف من سكان الولاية في وظائفهم وارتفاع عدد حالات الإصابة بمتغير كورونا "أوميكرون".

وينطبق هذا الإجراء على العمال الذين تم تطعيمهم بالكامل ، وليس لديهم سيلان في الأنف أو سعال مزعج يعيق ارتداء الأقنعة ، ولم يصابوا بالحمى لمدة 72 ساعة. الاختبار ليس مطلوبًا للعودة إلى العمل ، ويجب على الموظفين الحفاظ على ارتداء الكمامات أثناء العمل. إذا لم يكونوا في العمل ، فيجب عليهم الاستمرار في عزل وتجنب الأماكن العامة لمدة 10 أيام ، وفقًا للسياسة الجديدة.

وفي يوم الجمعة ، أبلغت ولاية نيويورك عن 44431 حالة إصابة جديدة بالفيروس من أصل حوالي 360 ألف شخص تم اختبارهم ، بزيادة تقارب 5600 حالة جديدة يوميًا وهو أعلى رقم في يوم واحد منذ بدء الوباء.

وتزامن قرار هوشول مع الأدلة المتزايدة على أنه على الرغم من إمكانية انتقاله بشكل كبير ، إلا أن متغير "أوميكرون" غالبًا ما يؤدي إلى مرض أكثر اعتدالًا من "دلتا" والمتغيرات السابقة الأخرى للفيروس.

وأدى الارتفاع المفاجئ في الحالات إلى إجهاد أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد ، حيث يحتاج المزيد من الأشخاص إلى الرعاية ويضطر العاملون في المستشفيات الذين أصيبوا بالعدوى إلى العزلة بأنفسهم أو يتعين عليهم البقاء في المنزل لرعاية أفراد الأسرة المرضى.

وأوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الخميس بقطع فترة العزل للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين ثبتت إصابتهم من 10 إلى سبعة أيام إذا لم تظهر عليهم أعراض وجاءت نتيجة اختبارهم سلبية قبل العودة إلى العمل.