نظر تجديد حبس عدد من المتهمين بنشر شائعات والانضمام لجماعة إرهابية غدا

كتبت أمنية الموجي و إيهاب المهندس

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الأحد، أمر تجديد حبس عدد من المتهمين احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، في اتهامهم بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

وتنظر المحكمة أمر تجديد حبس المتهمين ب 26 قضية حصر أمن دولة عليا، وجاءت أرقامها كالآتي:

• 722 لسنة2015

• 630 لسنة 2017

• 689 لسنة 2017

• 1332 لسنة 2018

• 1365 لسنة 2018

• 741 لسنة 2019

• 930 لسنة 2019

• 1781 لسنة 2019

• 773 لسنة 2020

• 786 لسنة 2020

• 865 لسنة 2020

• 880 لسنة 2020

• 960 لسنة 2020

• 482 لسنة 2021

• 620 لسنة 2021

• 626 لسنة 2021

• 627 لسنة 2021

• 662 لسنة 2021

• 755 لسنة 2021

• 910 لسنة 2021

• 911 لسنة 2021

• 965 لسنة 2021

• 984 لسنة 2021

• 1222 لسنة 2021

• 1624 لسنة 2021

• 1683 لسنة 2021

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.