رئيس مياه القناة: الانتهاء من غسيل وتطهير خزانات ومروقات محطات بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، أنه جرى الانتهاء تماما من عملية غسيل وتطهير الخزانات الأرضية بمحطات مياه محافظة بورسعيد، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة وقطاع المعامل، إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف من أجل صحة كل مواطن، بإقليم محافظات القناة الثلاثة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تابع عملية غسيل خزانات المحطات منها محطة الكاب الجديدة بسعة تصميمية 26 ألف متر مكعب، كما تم غسيل مروقات ومرشحات وخزانات طرد محطة الكاب الكومباكت بسعة تصميمية 8400 م، والتي تغذي منطقة الكاب، وأم خلف، والرضوان، والعاشر، وتم الانتهاء من غسيل وتطهير مروقات وفلاتر محطة الصدق بطاقة تصميمية 7200 متر مكعب يوم لخدمة مناطق حى الجنوب ومنطقة الخمس كبارى، ومنطقة الكيلو 17، حيث جرى الانتهاء من إحلال وتجديد لطلمبات الغسيل والحاويات بالمحطة، وتم الانتهاء من غسيل وتطهير مروقات محطة مياه الإصلاح بطاقة تصميمية 4800 متر مكعب، وذلك بإشراف مباشر من المهندس محمد المالكي رئيس محطات بورسعيد.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه الأعمال شملت صيانة خطوط السحب والطرد، وتطهير كميات هائلة من الرواسب، كما تم عمل صيانة للمصافي الميكانيكية ومنظومة فصل الرمال، وصيانة بأحواض التهوية، وصيانة وتطهير لحوض الترسيب، وصيانة جميع الطلمبات، والوسط الترشيحى، وغسيل وتطهير المرشحات والمروقات، وغسيل ونظافة حاويات المحطة، والترسيب والفلاتر، وصيانة الطلمبات العكرة والمرشحة، وطلمبات التجفيف.

كما أشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى الغسيل الدوري للشبكات أثناء عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسئول الشئون الصحية، وأنه يتم ضبط جودة مياه الشرب بقديم بيان إحصائى، بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يومياً، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.



إحدى الزيارات لمتابعة الأعمال بالمحطات





إحدى محطات بورسعيد

