مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال 80 رحلة طيران خلال الأسبوع الجارى

البحر الأحمر- عماد عرفة

كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية المقرر وصولها خلال الأسبوع الجارى لمطار مرسى علم الدولى استقبال 80 رحلة بداية من اليوم السبت بزيادة 6 رحلات دولية عن الأسبوع الماضي .

وأكدت جداول رحلات الطيران وصول 13 رحلة من إيطاليا وتراجع في معدلات وصول السياحة الألمانية بعدد 15 رحلة، كذلك رحلة رومانية جديدة، و4 رحلات هولندية .

كما يستقبل مطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى 5 رحلات من التشيك و14 رحلة من بولندا، و20 رحلة من أوكرانيا، و4 رحلات من سويسرا، ،و3 رحلات داخلية، ورحلة من ملادوفا .

وقال أبو الحجاج العمارى، الخبير السياحى، إن فنادق مرسى علم قامت بتجهيز احتفالات للسياح بمناسبة احتفالات الكريسماس، مؤكدا علي ارتفاع معدلات الوصول الطيران لمرسى علم بمناسبة احتفالات رأس السنة وأعياد الكريسماس .