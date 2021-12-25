مستشارة أمين عام الأمم المتحدة تدعو الليبيين لتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات

طرابلس /أ ش أ/

دعت مستشارة أمين عام الأمم المتحدة فى ليبيا ستيفانى وليامز، الليبيين لتوحيد الصفوف ونبذ الفرقة والخلافات، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال فى ليبيا.

وكتبت وليامز - فى تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" نقلتها وكالة الأنباء الليبية - "يسرنى أن أهنئ كافة أبناء الشعب الليبى العزيز فى ربوع ليبيا بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال البلاد".. متمنية من الليبيين أن ينبذوا الفرقة والخلافات والانتقال بالوسائل الديمقراطية إلى مرحلة اليقين.

فيما دعت الأمم المتحدة إلى احترام ودعم إرادة 2.8 مليون ليبي سجلوا للاقتراع، وذلك بعد يوم من طلب مفوضية الانتخابات من مجلس النواب الليبي تحديد موعد آخر للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.