اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مستشارة أمين عام الأمم المتحدة تدعو الليبيين لتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:00 ص
مستشارة أمين عام الأمم المتحدة تدعو الليبيين لتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات ستيفانى وليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا
طرابلس /أ ش أ/

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دعت مستشارة أمين عام الأمم المتحدة فى ليبيا ستيفانى وليامز، الليبيين لتوحيد الصفوف ونبذ الفرقة والخلافات، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال فى ليبيا.

 

وكتبت وليامز - فى تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" نقلتها وكالة الأنباء الليبية - "يسرنى أن أهنئ كافة أبناء الشعب الليبى العزيز فى ربوع ليبيا بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال البلاد".. متمنية من الليبيين أن ينبذوا الفرقة والخلافات والانتقال بالوسائل الديمقراطية إلى مرحلة اليقين.

 

فيما دعت الأمم المتحدة إلى احترام ودعم إرادة 2.8 مليون ليبي سجلوا للاقتراع، وذلك بعد يوم من طلب مفوضية الانتخابات من مجلس النواب الليبي تحديد موعد آخر للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

 

وأعربت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عن استعدادها للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة والوساطة. 
 

وقالت: "لقد سمعت مرارا وتكرارا الرغبة العارمة لليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لتحديد مستقبلهم وإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة، من خلال إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية. لقد سمعت أيضا عن آمالهم الحقيقية في أن تكون الانتخابات جزءًا من الحل وليست جزءا من المشكلة في ليبيا".

 

 


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