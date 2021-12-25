محاكمة شاب خطف شقيقته وصورها مع صديقه لخلاف على الميراث بالمنصورة.. فيديو

الدقهلية - شريف الديب

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا من محكمة جنايات المنصورة، لجلسة محاكمة الشاب المتهم بخطف شقيقته، والتعدى عليها وسرقة مبالغ مالية وهاتفها المحمول واحتجازها داخل سيارة بدون وجه حق مع آخر.

وطالب دفاع المجني عليها بالانضمام إلى النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة على المتهم الأول والثانى.

واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المرى، وعضوية المستشار أحمد لطفى حسانين، والمستشار سعيد السمادونى، والمستشار محمد الشرنوبى، وأمانة سر محمد جمال محمد، ومحمود عبد الرزاق، لأقوال المجنى عليها وتوجيه عدة أسئلة لها من قبل المحكمة والدفاع وأكدت أنها تعرضت للاختطاف والتعدى عليها من شقيقها داخل السيارة وذلك لإجبارها على تسليم عدد 5 إيصالات أمانة كانت لجنة عرفية قد أخذتها لإنهاء الخلاف بين المجنى عليها وشقيقيها على الميراث وعندما امتنع شقيقها المتهم الأول عن تنفيذ عقد القسمة والذى تم بشأنه أخذ إيصالات أمانة على كافة الأطراف بقيمة 5 ملايين جنيه.

وأكد المتهم الأول أمام المحكمة، أنه أخذ توقيعه على إيصالات الأمانة بمبلغ 5 ملايين جنيه وهو قاصر وعندما بلغ السن القانونى للبلوغ وجد أن هذا الاتفاق فى غير صالحه.

وطالب دفاع المتهمين ببراءتهما من الاتهامات الموجهة إليهما ودفع ببطلان قرار الإحالة ومحضر جمع الاستدلال وأكد الدفاع أن المجنى عليها كاذبة وليست معيدة ودائمة تلفيق القضايا وأنها قامت بتلفيق قضية إجهاض لزوجها السابق وكذلك اتهامها بتخدير زوجها بوضع كوب عصير له وتصويره وابتزازه.

وأكد الدفاع أن المجنى عليها كاذبة ولم يكن معها أى مصوغات ذهبية كما ادعت، ووضح بالفيديو عدم وجود أى مصوغات ذهبية بيديها مما يكذب ادعائها.

فيما طالب الدفاع عن المجني عليها بتوقيع أقصي عقوبة على المتهم الأول والثاني والانضمام مع النيابة فى طلباتها.

ترجع الواقعة إلى يوم 27 / 9 / 2021 بدائرة قسم أول المنصورة قدمت النيابة العامة المتهمين "محمود . ا . ع . م . ع" 21 سنة متعهد توزيع طيور ومقيم بقرية السلام محافظة المنوفية، "محمد . أ . م . ص" 21 سنة شيف ومقيم بقرية ميت جراح مركز المنصورة للمحاكمة لقيامهما بخطف "إسراء . ا . ع" 29 سنة معيدة بجامعة الأزهر شقيقة المتهم الأول وذلك بطريق التحايل والإكراه بأن نسجا لها خيوط المكيدة وتمكنا من اقتيادها بداخل السيارة وقاما بالتعدى عليها بالضرب وأوثقا يد المجنى عليها وكمما فاها بلاصق.

واقترنت بجريمة الخطف جناية التعدى عليها من شقيق المجنى عليها المتهم الأول حال تواجد المتهم الثانى، وقيامهما بسرقة المبالغ المالية والهاتف الجوال وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليها، كما احتجزا المجنى عليها داخل سيارة بدون وجه حق.