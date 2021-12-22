تأجيل محاكمة سيدة وابنتها و2 آخرين متهمين بقتل شابا ابتزهما بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

قررت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 4 متهمين سيدة وابنتها واثنين آخرين إلى جلسة 18 يناير من عام 2021، وذلك لسماع شهادة الطبيب الشرعي، وباقي الشهود في واقعة مقتل سائق من محافظة الغربية، على يد المتهمين في مدينة ميت غمر.

واستمعت المحكمة إلى شهادة ضباط فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية، ورئيس وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر بعد طلب الدفاع، وتفريغ التليفون المحمول للمتهمة الأولي.

واستمعت هيئة المحكمة المكونة من المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار وائل صفوت يوسف، والمستشار محي الدين محمد عبد الوهاب الكناني ، والمستشار محمد أحمد شعبان، وسكرتارية رمضان الديسطي، وعماد الجميل، إلى شهادة كلا من العقيد حسن قاسم، رئيس فرع البحث الجنائية بجنوب الدقهلية، والرائد عبدالحميد الشوري، رئيس مباحث قسم شرطة ميت غمر.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما اختفى سائق من محافظة الغربية أسبوع كامل عن بيته وحرر والده محضرا بغيابه، وتم العثور على جثته في مصرف "بشالوش" بدائرة ميت غمر، و تمكنت المباحث من كشف خيوط الجريمة خلال 24 ساعة لتكتشف أن المجني عليه تعرض لـ"حفلة إعدام" على يد 3 نساء ورجل بسبب ابتزاز المجني عليه لأم وابنتها بسبب مقاطع صوتية جنسية معهما ووجود خلافات مالية.