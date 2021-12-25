محافظ كفر الشيخ: زيارة الرئيس للجامعة لها دور متميز في دفع عجلة المشروعات القومية

كفر الشيخ- محمد سليمان



أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لجامعة كفر الشيخ، زيارة ايجابية، وكان لها دور متميز في دفع عجلة إنشاء المشروعات سواء داخل جامعة كفر الشيخ، أو المشروعات الجاري إنشاؤها في المحافظة، وسيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشهد اهتماما كبيراً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد شهدت خلال ال8 سنوات مشروعات قومية عملاقة، ومشروعات جاري العمل بها في كافة القطاعات سواء الصحة أو الإسكان أو التعليم، وتطوير عواصم المدن، والبرنامج الرئاسي حياة كريم ب 18 قرية و187 تابع بمركز ومطوبس، لتطوير الريف المصري وغيرهم من المشروعات الخدمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع النصف شهري الذي عقده اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والسيد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ،بحضور واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن.



وناقش محافظ كفر الشيخ الطلبات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومشكلات الدوائر المتعددة في العديد من القطاعات، موجها بسرعة حلها، وعقد لجان لحل المشكلات الخاصة بأي قطاعات خدمية بحضور عضو مجلس النواب أو الشيوخ مع المسئولين بالقطاع لمتابعة تنفيذ الحلول والتوجيهات.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية التي تشهدها المحافظة سواء مركز الأورام أو التجمعات السكنية أو المشروعات التي تشهدها قرى مطوبس ضمن البرنامج الرئاسي" حياة كريمة والتي وصلت ل 626 مشروعاً في كافة القطاعات الخدمية، مشيداً بالتعاون بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمحافظة، لصالح المواطنين.