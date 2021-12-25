محافظ الغربية يقدم التهنئة للأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد الجديد

الغربية - عادل ضرة

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تقديم التهنئة للإخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد الجديد من خلال زيارة لكنيسة سيدة البشارة، حيث كان في استقباله الأب برنابا فانوس القائم بأعمال منطقة الدلتا بالإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، والأب دانيال حنا وعدد من رجال الدين بالكنيسة.

وخلال الزيارة أكد رحمي حرصه الدائم للحضور وتقديم التهنئة، واعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، داعياً المولى عز وجل أن يُديم المحبة والإخوة وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء، وأن يدُيم نعمة الأمان والاستقرار.

من جانبه أعرب الأنبا برنابا فانوس عن مدى سعادته لحرص المحافظ على الحضور، وتقديم التهنئة في كل عيد ، مشيراً إلى أن هذا يعكس روح التسامح والمحبة التي يتميز بها أبناء مصرنا الحبيبة. جاء ذلك بحضور عادل داوود رئيس حي أول طنطا و محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، فادي عادل مسؤول العلاقات العامة بالكنيسة والمهندس مجدي فارس.