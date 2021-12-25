اليوم السابع
Ads
السبت، 25 ديسمبر 2021 02:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات الأبنية التعليمية في قرى حياة كريمة بزفتى.. صور

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:27 م
محافظ الغربية يتابع مشروعات الأبنية التعليمية في قرى حياة كريمة بزفتى.. صور جانب من جولة المحافظ
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تسابق الزمن من أجل إنهاء المشروعات داخل قريتي نهطاي وتفهنا العزب، والتي سيتم افتتاحهما كأول قريتين ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يتم تنفيذها داخل 54 قرية و 88 تابع بمركز زفتى.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ، في السابعة من صباح اليوم، لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها داخل القريتين، بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد، الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وخلال الجولة في تفهنا العزب تفقد محافظ الغربية مدارس (وحدة تفهنا الابتدائية والتي تم صيانتها بالكامل بتكلفة 1.9 مليون جنيه، تفهنا الثانوية والتي وصلت نسبة تنفيذ الصيانة بها إلى 85 ، الشهيد محمد زرد والتي يتم صيانتها بتكلفة 1.2 مليون، تفهنا الابتدائية الجديدة والتي تم إنشائها بتكلفة 3.2 مليون جنيه)، وتابع المحافظ جولته في نهطاي بتفقد مدارس ( طلبه السايح، محمد الحفناوي، الشهيد الجمل، نهطاي الجديدة الإعدادية).

وخلال الجولة، اطلع المحافظ مع مديري التربية والتعليم والأبنية التعليمية على الرفع المساحي للمدارس لمناقشة كيفية الاستفادة من المساحات المختلفة بالمدارس لتنفيذ أكبر قدر من الأنشطة وإضفاء الشكل الجمالي عليها.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019  وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 749 مشروع داخل 54 قرية و 88 تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.

 

محافظ الغربية يتابع مشروعات الأبنية التعليمية بحياة كريمة بزفتى (1)
 
محافظ الغربية يتابع مشروعات الأبنية التعليمية بحياة كريمة بزفتى (2)
 
محافظ الغربية يتابع مشروعات الأبنية التعليمية بحياة كريمة بزفتى (3)
 
محافظ الغربية يتابع مشروعات الأبنية التعليمية بحياة كريمة بزفتى (4)

محافظ الغربية

مشروعات حياه كريمه

زفتى

حياه كريمه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصعيد فى القلب.. حياة كريمة تحول قرية المراشدة بقنا إلى قطعة من الجمال.. صور

السبت، 25 ديسمبر 2021 09:50 ص

حياة كريمة.. توعية 100 ألف مواطن ضمن فعاليات صندوق مكافحة الإدمان بزفتى

السبت، 25 ديسمبر 2021 09:29 ص

وزير التنمية المحلية: 5.4 مليار جنيه تكلفة مشروعات المرحلة التمهيدية لحياة كريمة

السبت، 25 ديسمبر 2021 11:14 ص

وزير التنمية المحلية يستعرض أمام الرئيس جهود تنمية صعيد مصر خلال 7 سنوات .. شعراوى: 54 مليار جنيه استثمارات بالصعيد.. تنفيذ 3589 مشروع بقنا وسوهاج بتكلفة 9.4 مليار جنيه.. و5.4 مليار جنيه مشروعات حياة كريمة

السبت، 25 ديسمبر 2021 11:22 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة