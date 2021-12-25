محافظ الغربية يتابع مشروعات الأبنية التعليمية في قرى حياة كريمة بزفتى.. صور

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تسابق الزمن من أجل إنهاء المشروعات داخل قريتي نهطاي وتفهنا العزب، والتي سيتم افتتاحهما كأول قريتين ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يتم تنفيذها داخل 54 قرية و 88 تابع بمركز زفتى.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ، في السابعة من صباح اليوم، لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها داخل القريتين، بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد، الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وخلال الجولة في تفهنا العزب تفقد محافظ الغربية مدارس (وحدة تفهنا الابتدائية والتي تم صيانتها بالكامل بتكلفة 1.9 مليون جنيه، تفهنا الثانوية والتي وصلت نسبة تنفيذ الصيانة بها إلى 85 ، الشهيد محمد زرد والتي يتم صيانتها بتكلفة 1.2 مليون، تفهنا الابتدائية الجديدة والتي تم إنشائها بتكلفة 3.2 مليون جنيه)، وتابع المحافظ جولته في نهطاي بتفقد مدارس ( طلبه السايح، محمد الحفناوي، الشهيد الجمل، نهطاي الجديدة الإعدادية).

وخلال الجولة، اطلع المحافظ مع مديري التربية والتعليم والأبنية التعليمية على الرفع المساحي للمدارس لمناقشة كيفية الاستفادة من المساحات المختلفة بالمدارس لتنفيذ أكبر قدر من الأنشطة وإضفاء الشكل الجمالي عليها.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 749 مشروع داخل 54 قرية و 88 تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.