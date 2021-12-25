كيف تعاملت بنى سويف مع ذوى الهمم والأكثر احتياجا خلال 2021؟ × 10 نقاط

بنى سويف هانى فتحى

قال الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، أن ملف دعم الأشخاص ذوي الهمم يأتي في مقدمة ركائز خطة المحافظة، مشيرا إلى أن توفير متطلبات دمج هذه الفئة الهامة وتمكينها مجتمعيا يمثل لبنى سويف أهمية كبيرة، خاصة في ظل امتلاكها قدرات خاصة تمثل إضافة قوية لإمكانات الوطن للتقدم وتحقيق التنمية، لاسيما مع الاهتمام والدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية لهم من خلال تقديم خدمات حقيقية وفاعلة لهم ودمجهم في المجتمع المختلفة وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع بأكمله.

وحسب تقارير لمحافظة بنى سويف ينشر اليوم السابع كيف تعاملت محافظة بنى سويف مع ملف ذوى الهمم:

• دعم مبادرة بني سويف محافظة صديقة لذوي الإعاقة.

• توفير أوجه الدعم المتعددة لإدارة شئون الإعاقة بديوان عام المحافظة.

• تشكيل أول لجنة على مستوى الجمهورية لبحث مشكلات ذوي الإعاقة.

• إنشاءات تمكين ذوي الإعاقة عنصر أساسي في كل المنشآت الخدمية والجماهيرية المقرر إنشاؤها.

• ممشى كورنيش النيل "بعد تطويره" مزود بخدمات لذوى الهمم.

• تسليم أكثر من 80 سماعة أذن طبية لذوى الإعاقة السمعية بالتعاون مع المجتمع المدني، تسليم 30 دراجة بخارية مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع التضامن.

• إلزام الوحدات المحلية بتوفير أماكن لإقامة منافذ بيع لذوي الإعاقة.

• متابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بعملية دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مراحل التعليم المختلفة توفير بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين في هذا المجال لتلقيحهم ضد فيروس كورونا.

• تشكيل لجنة من ديوان عام المحافظة لدعم فرق التدخل السريع في حالات بلا مأوى.

• تنفيذ مبادرة لتمكين الأطفال الأيتام بدور الرعاية من ممارسة الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب.