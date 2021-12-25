اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فرار المئات إلى تايلاند بسبب اشتباكات بين الجيش ومتمردين فى ميانمار

السبت، 25 ديسمبر 2021 10:54 ص
فرار المئات إلى تايلاند بسبب اشتباكات بين الجيش ومتمردين فى ميانمار العنف فى ميانمار _ صورة أرشيفية
نايبيداو /أ ش أ/

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فر المئات من السكان بمنطقة فالو فى الجزء الجنوبى من مياوادى فى ميانمار إلى تايلاند، بسبب استمرار الاشتباكات بين قوات جيش ميانمار ومتمردين.

 

ونقلت صحيفة "إيليفن ميانمار" المحلية، اليوم السبت، على موقعها الالكتروني، عن مصادر قولها إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش ومتمردين، أدت إلى فرار المئات من سكان القرى إلى حدود تايلاند.

 

وقالت مصادر - فى وقت سابق - إن جيش ميانمار شن غارات جوية وقصفا مدفعيا ثقيلا على بلدة صغيرة يسيطر عليها متمردون، ما دفع مئات الأشخاص إلى الفرار عبر نهر إلى تايلاند.

 

وكانت تايلاند قد أعلنت أنها أعادت إلى ميانمار أكثر من 600 لاجئ كانوا قد فروا من اشتباكات بين الجيش ومتمردين، مشيرة إلى استمرار الاشتباكات.

 

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المدنية التى كانت تقودها أونج سان سو تشى فى الأول من فبراير الماضي، مما أثار احتجاجات واشتباكات متفرقة فى الريف بين ميليشيات مناهضة للمجلس العسكرى وقوات الجيش.

 


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