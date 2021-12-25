فحص 521 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الجهود لتنفيذ و دعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بنطاق المحافظة، مشددا على أهمية الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة للاستفادة من هذه المبادرة الرئاسية.

وأشار محافظ البحيرة الى أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضرمنذ إنطلاق المبادرة اول نوفمبر الجارى وحتى الان بلغ 521 ألف طالب وطالبة .

من جانبه اأكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة أن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة.

وأضاف أنه يتم الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم "قصر القامة" و يتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل و مقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضاً سمنة الأطفال ويتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن و طول الطفل و قياس كتلة الجسم و مقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو .

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه حال اكتشاف الاصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه و سيتم متابعة الاطفال اثناء و بعد الحملة و حتى يتم شفاء الطفل تماما.