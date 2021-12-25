غرق ضحيتين وإنقاذ 57 شخصاً فى تحطم قارب للمهاجرين باليونان

كتب محمد جمال

وسارعت السلطات بإجراء عملية بحث وإنقاذ شمال غربي جزيرة باروس بعد ما يعتقد أنه ثالث حادث تحطم سفينة تقل مهاجرين في المياه اليونانية هذا الأسبوع.



وقال خفر السواحل، إنه تم إرسال طائرات وسفن إلى المنطقة.

يذكرأن، شهدت أمريكا اللاتينية أزمة هجرة غير مسبوقة فى عام 2021 ، بسبب حجم السكان وعدد الحدود التى يتم العبور للوصول إلى وجهتها، فقد انفجرت الحدود بالمهاجرين فى أزمة لم يسبق لها مثيل.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "كلارين" الأرجنتينية إلى أن الناجيين من جواتيمالا وهندوراس والإكوادور وجمهورية الدومينيكان دفعوا ما يصل إلى 3500 دولار فقط للوصول إلى بويبلا، ولطالما كانت هناك تحركات سكانية فى أمريكا اللاتينية ، بمعدل الأزمات المختلفة لكن الظاهرة الحالية غير مسبوقة بسبب أعداد المهاجرين وتنوعهم ، وكذلك عدد الحدود التى يرغبون فى عبورها للوصول إليها.

وتعتبر الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية من ثلاث نقاط ساخنة لأزمة المهاجرين، وأيضا تاباتشولا ، في أقصى جنوب المكسيك ،والطريق بين نيكوكلي في كولومبيا وباجو تشيكيتو في بنما عبر غابة دارين، وفي أقصى الجنوب ، مدينة إكيكي التشيلية ، حيث تفجر رفض المهاجرين الفنزويليين هذا العام في شكل أعمال عنف ضدهم.

المكسيك.. جدار احتياطى

في المكسيك، البلد الذي أصبح تحت ضغط الولايات المتحدة نوعًا من الجدار الاستنادي للهجرة من أمريكا الوسطى، واعتقل أكثر من 1.3 مليون مهاجر على الحدود مع المكسيك منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في يناير، وهو عدد لم يسجل منذ 20 عاما.

ولم يسبق أن احتجزت السلطات المكسيكية هذا العدد الكبير من الأشخاص في وضع غير نظامي ، أكثر من 228000 حتى أكتوبر ، مع ضباط الحدود والبحرية والجيش والحرس الوطني المسؤولين عن وقف الانهيار الجليدي. كما وصل عدد طلبات اللجوء إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

يقول كريستوف جانخوفر ، منسق المشروع في منظمة أطباء بلا حدود ، وهي إحدى المنظمات غير الحكومية التي أتت إلى المخيم: "مع انتشار فيروس كورونا ، أصبح الوضع صعبًا مرة أخرى"، مضيفا "الصليب الأحمر واليونيسيف موجودون هناك أيضًا ، ويوزعون الطعام والملابس أو ورق التواليت والمنظمات المسيحية والنشطاء السياسيين"، يقدر الطبيب أن هناك حوالي 500 شخص ، لكنه ينتقد أنه "لا يوجد شيء منظم" من قبل السلطات. لا يوجد مأوى للأشخاص الذين ينامون في الخارج ، كما أن هناك نقصًا في المياه والمراحيض والأنظمة الطبية".

تاباتشولا.. "سجن مفتوح"

انعكست السياسة المتشددة للحكومة المكسيكية بشكل خاص في تاباتشولا ، في تشياباس ، بالقرب من الحدود مع جواتيمالا، حيث في هذه المدينة ، حوصر آلاف المهاجرين حرفياً. السلطات تمنعهم من المغادرة حتى يحسموا وضعهم كمهاجرين. لكن العمليات تستمر إلى الأبد دون استجابة.

استنكرت مجموعات ناشطة أن تاباتشولا أصبح سجنًا في الهواء الطلق وتتهم المكسيك باستخدام استراتيجية الإرهاق حتى يكف الهايتيون وأمريكا الوسطى الذين دخلوا البلاد عن المضي قدمًا.

واعترضت سلطات الجمارك الأمريكية 1.7 مليون شخص في وضع غير نظامي ، أي ثلاثة أضعاف الأرقام المسجلة في السنوات السابقة. أدى وصول جو بايدن إلى الرئاسة إلى فقدان الأمل ، مما أدى إلى حدوث موجة هجرة حقيقية نحو البلاد.

نظرًا لأبعاد المشكلة ، أنهت حكومتا بايدن ولوبيز أوبرادور العام بإحياء برنامج "البقاء في المكسيك" المثير للجدل ، وهو برنامج يعود إلى حقبة ترامب يجبر طالبي اللجوء على البقاء في الجانب المكسيكي حتى قضيتهم.. التى تصبح أبدية.

الطريق بين نيكوكلي في كولومبيا وباجو تشيكيتو في بنما عبر غابة دارين.

قبل وقت طويل من الوصول إلى المكسيك ، سار آلاف المهاجرين ، وخاصة الهايتيين والفنزويليين ، في طريق مخيف ، بين بلدة نيكوكلي الكولومبية وقرية باجو تشيكيتو البنمية ، عابرين خليج أورابا وغابة دارين الخطرة.

وأثناء تجولهم في شوارع نيكولى هذا العام كان هناك حوالي 20000 مهاجر ينتظرون ركوب عبارة أو قارب غير رسمي لعبور الخليج.

وهذه ليست سوى المرحلة الأولى. يتعين على المهاجرين ، الذين مروا في كثير من الأحيان عبر البرازيل أو بيرو أو الإكوادور أو تشيلي من قبل ، الآن عبور غابة دارين مع أطفالهم وممتلكاتهم القليلة. غابة مليئة بالحيوانات البرية والجماعات الإجرامية.

على الجانب الآخر، تنتظرهم قرية صغيرة من السكان الأصليين في بنما تسمى باجو تشيكيتو ، وقد طغت عليها هذه الظاهرة أيضًا.

كما يمرون المهاجرون من بوليفيا ، عابرين صحراء أتاكاما ، التي تعتبر الأكثر جفافاً في العالم. ويصلون في حالة سيئة للغاية. حتى أن البعض توقف عن المحاولة. أولئك الذين يستطيعون ولديهم الوسائل يستمرون في طريقهم إلى سانتياجو ، بينما يتجمع الآخرون في إكيكي ، حيث يعيشون في الملاجئ أو المخيمات المؤقتة.

وتواصل فنزويلا ضخ المهاجرين في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. تشير التقديرات إلى أن 5.6 مليون شخص قد غادروا البلاد بالفعل. من بينهم 4.6 مليون لا يزالون في المنطقة، ومن المتوقع أن يصل عدد المهاجرين فى فنزويلا 2022 إلى 7 مليون شخص.

يتسبب العنف والفقر وسوء الحكم الذي يجتاح هايتي أيضًا في موجات من اليائسين. لا يزال التركيز الرئيسي الآخر هو أمريكا الوسطى ، لكن وجوه الظاهرة متنوعة بشكل متزايد ، وليس من غير المألوف العثور على مجموعات من الآسيويين أو الأفارقة.

ومنذ نوفمبر 2021، ووفقاً للسلطات المحلية، فقد عبر ما بين 400 و 500 لاجئ ومهاجر فنزويلي الحدود من بوليفيا إلى تشيلي يومياً، مدفوعين بنية لم الشمل مع أفراد الأسرة، فضلاً عن هربهم من التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا والتي تسببت ببؤس الكثير من الأشخاص.

ويستخدم معظم الفنزويليين طرقاً غير نظامية، متحدين بذلك صحراء أتاكاما النائية، حيث تشمل المخاطر التي يمكنهم التعرض لها الاستغلال والانتهاك الجنسيين من قبل عصابات إجرامية. يأتون سيراً على الأقدام، بدون ملابس مناسبة لأحوال الطقس القاسية في الصحراء.

يصل الكثير منهم وهم جوعى وفي حالة صحية سيئة، ويعانون من سوء التغذية والجفاف وانخفاض حرارة الجسم ومن دوار المرتفعات. وقد لقي حوالي 21 شخصاً مصرعهم على الحدود الشمالية لتشيلي منذ بداية العام.

غالباً ما يفتقر الواصلون حديثاً إلى المأوى المناسب ويضطرون للنوم في العراء. ولأنهم يفتقرون إلى الوثائق المناسبة، فإنه لا يمكنهم العثور على وظائف منتظمة، وبدون موارد كافية بحوزتهم، فإنهم يواجهون صعوبات في مواصلة رحلتهم من المناطق الحدودية إلى مدن أخرى.

غالباً ما يحتاج الأطفال والمراهقون والنساء الحوامل وكبار السن إلى دعم طبي عاجل بعد عدة أيام من السفر سيراً على الأقدام. وقالت ريبيكا سينالمور ريخاس، رئيسة مكتب المفوضية في تشيلي: "يأملون جميعهم في التماس الأمان والاستقرار في تشيلي. تعمل المفوضية على تعزيز استجابتها على الحدود الشمالية، لدعم السلطات الوطنية والإقليمية والمحلية في ضمان الوصول الآمن وتحسين ظروف الاستقبال".