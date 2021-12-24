تشيلى أول دولة تلقح الحيوانات ضد فيروس كورونا فى أمريكا اللاتينية

فاطمة شوقى

بدأت تشيلى فى تطعيم الحيوانات ضد فيروس كورونا لتصبح أول دولة فى أمريكا اللاتينية تقوم بتحصين حيواناتها ضد الوباء، مع وجود أكثر من 90% من السكان فى السن القانونية مخطط لتطعيمهم بشكل كامل، حسبما قالت صحيفة "الكاريبى" الاسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ 13 ديسمبر، طبقت حديقة حيوان بوين، أكبر حديقة حيوانات في تشيلي ، الجرعة الأولى من اللقاح التجريبي المضاد للفيروس الذي طوره مختبر زويتس Zoetis البيطري على الحيوانات.

وقال مدير حديقة الحيوان إجناسيو إيدلسواجا إن "الوباء حقيقة أثرت علينا جميعًا والحيوانات ليست استثناء. في جميع أنحاء العالم، تم الكشف عن حالات مصابة بالقطط المتأثرة بكورونا، ولهذا السبب كانت الاسود والقطط الكبيرة اولية فى خطة التطعيم لدينا".

وأكد "حتى الآن ، تلقت عشرة حيوانات - ثلاثة نمور وثلاثة أسود وثلاثة بوما وإنسان الغاب - الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا".

ذكرت سلطات حديقة الحيوان بوين في منطقة العاصمة في تشيلي أنه لم يظهر أي حيوان ردود فعل سلبية بعد التحصين. وهكذا ، في الأسابيع المقبلة ، سوف يزودونهم بالجرعة الثانية من اللقاح.

بالإضافة إلى الدواء المقدم إلى حديقة الحيوان، تبرع مختبر Zoetis بلقاحات مضادة لكورونا إلى حديقة حيوان سان دييجو فى كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، في يوليو الماضى ، بعد الاشتباه في إصابة ذكر نمر ثلجي بفيروس كورونا.

أكدت المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE ، باسمها السابق المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية) أن "أنواع الحيوانات المختلفة" ستكون عرضة للإصابة بالفيروس في البيئات الطبيعية أو من خلال الاتصال مع البشر المصابين.

في الوقت الحالي ، تشير منظمة OIE إلى أن الدواجن والماشية لا يبدو أنها عرضة للعدوى ، بناءً على دراسات العدوى التجريبية التي تم إجراؤها.