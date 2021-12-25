طرق ومحاور عالمية.. كوبرى المديرية ببنى سويف أنهى أزمة مزلقان السكك الحديدية

بنى سويف هانى فتحى

يعد كوبرى ميدان المديرية بمدينة بنى سويف حلم أهالى المحافظة لإيجاد حل لمشكلة التكدس المرورى بمحافظة بنى سويف، ولحل أزمة توقف القطارات داخل المحطة، الأمر الذى كان يعطل حركة عبور السيارات القادمة من شرق الإبراهيمية إلى غربها عشرات المرات.

وقال الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، إن الكوبرى تم الانتهاء من تنفيذة بتكلفة 90 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الكوبرى الذى يبلغ طوله 540 م وعرض 8 م، وهو اتجاه واحد من حارتين يبدأ من أمام عمر أفندى مارًا بالطريق المؤدى لمزلقان السكة الحديد ثم يعلو شريط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية فى اتجاه موازٍ لشارع بورسعيد وينتهى أمام البنك الزراعى المصري.

وأكد غنيم محافظ بنى سويف، أنه كان يتابع بشكل يومى سير الأعمال الجارى تنفيذها فى مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان ميدان المديرية بمدينة بنى سويف، لتوفير السيولة المرورية بالمنطقة وتأمين المرور فيما يتعلق بحركة السير والمشاة بالمنطقة، والذى نفذته شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى بتكلفة 90 مليون جنيه.