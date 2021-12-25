شرطى سريلانكى يقتل 4 من زملائه الضباط بالرصاص داخل قسم شرطة

كولومبو أ ش أ

قال متحدث باسم الشرطة السريلانكية، إن شرطيا فتح النار على مجموعة من زملائه الضباط؛ مما أسفر عن مقتل أربعة منهم وإصابة 3 أخرين بجروح.

وأوضحت الشرطة السريلانكية - فى بيان أوردته شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، اليوم السبت - أن إطلاق النار وقع ليل أمس الجمعة، داخل قسم شرطة فى بلدة صغيرة بمدينة "ثيروكوفيل" شرقى سريلانكا.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن البلدة تقع فى منطقة الحرب السابقة بالجزيرة التى سادها الهدوء إلى حد كبير منذ انتهاء الحرب الأهلية فى عام 2009، وتبعد البلدة نحو 336 كيلومترا من شرق العاصمة كولومبو.

من جهته .. صرح المتحدث باسم الشرطة السريلانكية نيهال تلدوا، بأنه تم إلقاء القبض على رقيب الشرطة، الذى قام بإطلاق النار، بعد أن سلم نفسه إلى قسم شرطة أخر وقام بتسليم بندقيتين هجوميتين من طراز (تي-56) وذخائر.

ولم يتضح بعد الدافع وراء إطلاق النار، إلا أن المتحدث السريلانكي، أوضح أن فريقا من الشرطة بقيادة ضابط بارز فى المنطقة تم تكليفه بالتحقيق فى الواقعة.