رصف طريق أبو عطوة بالإسماعيلية بتكلفة 56 مليون جنيه.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال المهندس أحمد الشيمى، مدير عام لمديرية الطرق بمحافظة الإسماعيلية، إنه يجرى حاليًا استكمال تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتوسعة وإعادة رصف طريق أبوعطوة بداية من ميدان عدلى منصور "الترانزستور" وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة محور طريق "الإسماعيلية - السويس الزراعى" بداية من كوبرى الجلاء بطول 8 كيلو مترًا، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن رفع كفاءة شبكة الطرق بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

أكد مدير عام لمديرية الطرق بمحافظة الإسماعيلية، أن الأعمال تتضمن إطالة وتوسعة تقاطع مصرف أبو جاموس مع شارع أبو عطوة الرئيسى لتوسعة الطريق من عرض 7متر الى ١٥15مترًا، بالإضافة إلى زيادة الحماية الجانبية للطريق.

وتشمل الأعمال تدبيش وعمل تكاسي على جانبي الطريق لحمايته من الإنهيار مستقبلًا، بجانب عمل 12 مدخل لطرق فرعية للقري والتوابع الواقعة على الطريق.

رصف طريق أبو عطوة بالإسماعيلية

طريق أبو عطوة بالإسماعيلية

رصف طريق أبو عطوة بالإسماعيلية