خدمات مرورية لتوسعة منزل الشهيد من محور المشير طنطاوى

كتب محمود عبد الراضي

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال توسعة منزل الشهيد من محور المشير طنطاوى فى الإتجاه لمناطق مدينة نصر بمحافظة القاهرة .. مما يستلزم تنفيذ الغلق الكلى للمنزل المشار إليه لتنفيذ أعمال التوسعة ولحين الإنتهاء ، وذلك بداية من الساعة 12ص (يوم السبت الموافق 25/12/2021) لمدة 3 شهور.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.