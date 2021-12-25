اليوم السابع
Ads
السبت، 25 ديسمبر 2021 03:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

خبراء فى جراحة الأوعية الدموية والعمود الفقرى بالمركز الطبى العالمي

السبت، 25 ديسمبر 2021 03:42 م
خبراء فى جراحة الأوعية الدموية والعمود الفقرى بالمركز الطبى العالمي المركز الطبى العالمى
كتب – زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الأمريكي الدكتور/ وين ياكس خبير علاج ضيق وتشوهات الأوعية الدموية بدون جراحة باستخدام الأشعة التداخلية، وذلك خلال الفترة 12/26/ 2021 وحتي 2/1/2022، وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية حتي وصول الخبير من الساعة 8 صباحا وحتي 2 مساء.
 
جراحة الأوعية الدموية
جراحة الأوعية الدموية
 
كما يستضيف المركز الطبي العالمي الخبير الهندي الدكتور ماهيشا كانسيلا خبير علاج أمراض والام العمود الفقري بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحي وبدون تخدير واجراء حالات استئصال الغضروف القطني والعنقي بالمنظار بدون شق جراحي وبدون تخدير وبدون غرز وحقن الفقرات بالاسمنت الطبي في حالات الكسود والاورام وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب في حالات آلام العمود الفقري وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود وذلك في الفترة 29/1 وحتي 2/2/2022، وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية أيام الاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 3:5 مساء.
 
جراحة العمود الفقري
جراحة العمود الفقري
 
 

جراحة العمود الفقري

جراحة اوعية دموية

المركز الطبي العالمي

القوات المسلحة

وين ياكس

خبير علاج اوعية دموية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة