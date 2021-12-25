اليوم السابع
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حياة كريمة.. توعية 100 ألف مواطن ضمن فعاليات صندوق مكافحة الإدمان بزفتى

السبت، 25 ديسمبر 2021 09:29 ص
حياة كريمة.. توعية 100 ألف مواطن ضمن فعاليات صندوق مكافحة الإدمان بزفتى فعاليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
الغربيــــة عادل ضرة

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أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالفعاليات التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تنفيذ حملة "أنت أقوى من المخدرات" بـ 28 قرية بمركز زفتى، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مؤكداً على الدور الهام للمبادرة في حماية ووقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن تعاطي المخدرات، من كونها تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات المغلوطة لدى البعض. 

واستهدفت المبادرة توعية 63 ألف مواطن عن طريق تنفيذ 55 حملة طرق أبواب، 47 ورشة للأطفال و76 حملة توعية ميدانية، كما تم تحويل 62 حالة إدمان للخط الساخن 16023، وتم حجز عدد منهم بشبرا قاص للعلاج، وفي ذات السياق تم تنفيذ 55 لقاء جماهيري وأسرى استهدف 14 ألف مواطن، وذلك بهدف رفع الوعي لدى المواطنين والشباب بخطورة الإدمان وتعاطي المخدرات، كذلك التعريف بطرق العلاج المجاني وفي سرية تامة. 
 
كما قام الصندوق بعقد لقاء جماهيري مجمع لعدد من مدارس الوحدة المحلية لقرية حانوت بمدرسة الزراعة التابعة لقرية كفر شبرا قلوج بحضور 200 طالب وعدد من موجهي التربية الاجتماعية بإدارة زفتى التعليمية، كما تم تنفيذ مهرجان جماهيري بقرية شبراملس بحضور أكثر من 350 طالبا، بالإضافة إلى تنفيذ عدد كبير من ورش العمل لطلاب المدارس الإعدادية بالمحافظة وخاصةً بمركز زفتى استهدفت إلى الآن 10 آلاف طالب، حيث يقوم ممثلي الصندوق بتوصيل المعلومات الصحيحة وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى النشء والشباب بطرق تناسب مراحلهم العمرية المختلفة. 
 
وفي ذات السياق تم تنفيذ 27 لقاء تحت شعار "القرار قرارك" استهدف 9000 موظف من الموظفين التابعين للجهاز الإداري للدولة بقرى مركز زفتى، وذلك لتوعيتهم بالقانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بالكشف عن الموظفين متعاطي المخدرات وفصل من يثبت عليه التعاطي. 
 
جدير بالذكر أنه قد تم، أمس الجمعة، تنفيذ حملة طرق أبواب ضمن مبادرة "قرية بلا إدمان" بقرية بتفهنا العزب مركز زفتى، استهدفت 2400 مواطن في المنازل والمحلات والمساجد للتعريف بأخطار الإدمان وطرق الوقاية والعلاج، كما تم تحويل 8 حالات للعلاج في سرية تامة، وتستمر الحملة اليوم السبت أيضاً.
 

محافظة الغربية

محافظ الغربية

مركز زفتى

مبادرة حياة كريمة

خطورة الإدمان

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