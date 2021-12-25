"حياة كريمة" ترسم الفرحة بقرية شبرا ملس فى الغربية بمشروعات خدمية متعددة

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من قرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية والتى تشهد طفرة كبيرة فى أعمال التطوير ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشهد القرية تنفيذ العديد من المشروعات منها ادخال الصرف الصحي، وإنشاء مجمع زراعى بيطري، تطوير المدارس، وسط حالة من الفرحة بين جموع الأهالي

ويقول الشحات سرحان من أبناء القرية لـ اليوم السابع أن الفرحة تسيطر على أهالى القرية بما يتحقق على أرض الواقع من مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة.

واضاف أن هناك من المشروعات لم تكن موجودة فى السابق وتحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار أن القرية تشهد تنفيذ مشروع الصرف الصحى وتطوير مركز الشباب وتطوير المدارس وأصبحت الحياة مختلفة عما كانت فى السابق، خاصة أن القرية من أكبر قرى الجمهورية فى زراعة وتصنيع الكتان وتصديره.















