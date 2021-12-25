الكشف وصرف العلاج مجانا لأهالى تفهنا العزب بالغربية ضمن مبادرة حياة كريمة

الغربية مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، فعاليات قافلة مبادرة عنيك فى عنينا للحد من انتشار العمى بقرية تفهنا العزب مركز زفتى ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالغربية.

وأكد المحافظ أن القافلة تمكنت من توقيع الكشف على عيون 763 مواطنا من أهالى القرية والقرى المجاورة بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لعدد 254 مواطنا.

واطلع محافظ الغربية على تقرير مفصل عن فعاليات القافلة والتى شملت تشخيص احتياج 98 مواطنا لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة سوف يتم التجهيز لإجراء تلك العمليات قريبا كما قامت القافلة بتشخيص احتياج 217 مواطنا لنظارات طبية على أن يتم تسليم النظارات للمواطنين خلال عشرة أيام من تنفيذ القافلة.

من جانبه أكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن القافلة تهدف لتقديم خدمات طبية ذات جودة فى مجال العيون لكل أهالى قرى حياة كريمة فى الغربية وأن القافلة تأتى ضمن سلسلة القوافل التى تنظمها صناع الخير داخل قرى حياة كريمة بشكل أسبوعى فى المحافظة بالمجان، مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية لتفادى انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن القافلة تم تنظيمها بحضور الدكتور عبد الوهاب الحضرى منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالغربية وابراهيم فايد رئيس مجلس مدينة زفتى.