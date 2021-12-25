حماية المستهلك: ضبط سلع غذائية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بالمحافظات

كتب مدحت وهبة

أعلن جهاز حماية المستهلك، أنه استمرارًا لدور الجهاز في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين ومواجهة الظواهر التي تضر بحقوقهم، وبالاشتراك مع جميع الجهات الرقابية مثل مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية، شنت أفرع الجهاز حملات على مدار أسبوع، وقام الجهاز خلال هذه الفترة بشن (83 حملة) في (18 محافظة)، أسفرت عن تحرير (315 محضر) مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم (181 ) لسنة 2021.

فرع المنيا:

غلق 10 مراكز طبية غير مرخصة من الجهات المختصة وضبط أجهزة طبية وكمية من الأدوية المخدرة جدول أول غير مسجله بدفتر المخدرات و1500 كمامة طبية مجهولة المصدر وتحرير 8 محاضر لمخالفة الإشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية.

فرع السويس:

ضبط مركزين للعلاج الطبيعي غير مرخصين وبها ادوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وأدوية مدرجة جدول اول مخدرات وأجهزة إذابة الدهون وتدليك غير مرخص باستعمالها ،كما تم غلق جيم يعمل بدون ترخيص وبه كميه من الأدوية والمكملات الغذائية منتهيه الصلاحية.

فرع الإسماعلية:

تحرير 17 محضر لعدد من المحلات التجارية متنوعة النشاط التجاري وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية للعاملين.

فرع القليوبية:

ضبط 1631 جهاز طبي (أجهزة قياس نسبه الأكسجين في الدم وقياس ضغط الدم ومقياس الحرارة وأسطوانات أكسجين) ،وضبط 754 عبوة أعشاب مجهولة المصدر وذلك بعدد من شركات ومحلات بيع المستلزمات الطبية.

فرع المنوفية :

ضبط كمية من الأجهزة الطبية مجهولة المصدر بعدد من محلات بيع المستلزمات الطبية ،وتحرير 4 محاضر لعدد من المحلات التجارية وذلك لعدم إصدار فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

فرع البحيرة :

ضبط 3 محلات لبيع الملابس والمواد الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار وسياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم إصدار فواتير قانونية وتحرير 20 محضر لعدد من محلات بيع المستلزمات الطبية لمخالفة قانون حماية المستهلك لعدم الإعلان عن الأسعار وسياسة الإستبدال و الاسترجاع وعدم إصدار فواتير ضريبية لجمهور المستهلكين وعدم الحصول علي تراخيص من الجهات المختصة، كما تم ضبط كمية من الاجهزة الطبية مجهولة المصدر.

فرع الفيوم:

تحرير 13 محضر لعدد من محلات بيع المستلزمات الطبية (أجهزة قياس ضغط وأكسجين)، وتحرير 6 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وإصدار فواتير غير قانونية للمستهلك وعدم تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

فرع كفر الشيخ:

ضبط 1045 جهاز قياس حرارة و23 جهاز قياس الاكسجين في الدم و700 جهاز لتركيب محلول بعدد من شركات ومحلات بيع المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وتحرير 4 محاضر لعدد من المنشأت الطبية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة وضبط كيماويات مستخدمة في التحاليل منتهية الصلاحية وتحرير 7 محاضر لعدد من المنشأت الطبية ومعرض سيارات لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازتهم مستلزمات طبية منتهية الصلاحية.

فرع الدقهلية:

ضبط 5 طن صابون سائل بأحد مصانع المنظفات الغير مرخصه، وتحرير 20 محضر ضد محلات بيع مستلزمات طبية لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع منتجات مجهولة المصدر وضبط 245 جهاز ضغط وسكر و3250 قلم سكر و750 شريط قياس سكر، كما تم تحرير 7 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

فرع الإسكندرية:

ضبط عدد من الاجهزة الطبية مجهولة المصدر بعدد من محلات بيع المستلزمات الطبية وتحرير 22 محضر لعدد من تلك المحلات وذلك لعدم الاعلان عن الاسعار وعدم اصدار فواتير قانونية وغلق 6 محلات تجارية لعدم وجود ترخيص ،كما تم تطبيق عقوبة الغرامة الفورية ضد 10 محلات تجارية متنوعة النشاط التجاري لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ،وضبط 3 محلات مستلزمات كمبيوتر ومعرضين لبيع السيارات لعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك .

فرع الشرقية :

ضبط عدد من الاجهزة الطبية مجهولة المصدر في عدد من محلات مستلزمات الاجهزة الطبية، وغلق 3 عيادات طبية لعدم وجود تراخيص.

فرع أسيوط:

تحرير 8 محاضر للمحلات المخالفة لقانون حماية المستهلك بعدم الاعلان عن الأسعار، تحرير 17 محضر لعدد من شركات ومحلات بيع مستلزمات طبية مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط 3600 شريط سكر و161 جهاز طبي (ضغط / سكر / اكسجين / حرارة ).

فرع بني سويف :

غلق 14 معمل تحاليل طبية وعيادة ومركز تجميل لعدم وجود ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على ادوية غير مسجلة بوزارة الصحة ،وغلق أكاديمية تدريب تعمل بدون ترخيص وتم تحرير 3 محاضر لعدم الاعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية والعمل بدون ترخيص ،كما تم تحرير 10 محاضر لعدد من شركات المستحضرات الطبية وذلك لعدم الاعلان عن الأسعار واصدار فواتير غير قانونية وتخالف قانون حماية المستهلك.

فرع بورسعيد:

تحرير 6 محاضر لعدد من المطاعم والسوبر ماركت وذلك لمخالفة قانون حماية المستهلك بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين وتحرير محضرين لأحدى شركات المستلزمات الطبية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية.

وتحرير محضر إعاقة عمل مأمور ضبط قضائي لاحد المحلات لعدم تمكين الحملة من أداء عملها ومنع أفراد الحملة من التحفظ علي المضبوطات المقلدة بالمحل.

فرع جنوب سيناء :

تحرير 9 محاضر لعدد من محال المستلزمات الطبية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير 17 محضر لعدد من المحلات التجارية للبيع بأزيد من السعر المعلن وعدم وجود شهادات صحي ،وتحرير 41 محضر لعدد من المنشأت الفندقية لضبط عدد من المخالفات منها نقص الإشتراطات الصحية

فرع أسوان :

تحرير 8 محاضر لعدد من الشركات ومحلات المستلزمات الطبية لضبط كمية من الأجهزة مجهولة المصدر.

فرع سوهاج:

تحرير 12 محضر لعدد من محلات المستلزمات الطبية لضبط أجهزة طبية مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.