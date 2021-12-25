جنوب إفريقيا تدعو إلى إلغاء مزاد أمريكى لبيع مفتاح زنزانة سجن فيها مانديلا

كتب محمد جمال

دعا وزير فى حكومة جنوب إفريقيا إلى إلغاء مزاد أمريكى يعرض مفتاح زنزانة سجن جزيرة روبن، التى قضى فيها نيلسون مانديلا فترة طويلة بسبب معارضته للتمييز العنصرى، والمفتاح من بين تذكارات مانديلا التي ستعرض للبيع فى 28 يناير بمزاد "دار جيرنزى" في ولاية نيويورك، حسبما ذكرت "الأسوشيتيد برس".

وغالبية العناصر المطروحة للبيع قدمها أفراد من أسرة مانديلا بهدف جمع الأموال اللازمة لإقامة متحف وحديقة حول قبره.

وقال وزير الرياضة والفنون والثقافة ناثي مثيثوا فى بيان: "من غير المفهوم بالنسبة لجيرنزى، التي تدرك بوضوح التاريخ المؤلم لبلدنا ورمزية المفتاح، أن تفكر في بيعه بالمزاد دون استشارة حكومة جنوب إفريقيا وسلطات التراث في البلاد ومتحف جزيرة روبن".

وأضاف: "هذا المفتاح يخص شعب جنوب إفريقيا تحت رعاية متحف جزيرة روبن ودولة جنوب إفريقيا. إنه ليس متعلقا شخصيا لأحد".

وفي ردها، قالت دار المزادات إن عائدات البيع مخصصة لتشييد حديقة تذكارية مساحتها 24 فدانا ومتحف حول موقع دفن مانديلا.

وقال أرلان إيتنغر، مدير دار مزادات غيرنزي، إن ابنة مانديلا الكبرى ماكازوي مانديلا أموه اتصلت بالدار من أجل إقامة مزاد لتذكارات مانديلا بهدف المساعدة في بناء الحديقة.

وأضاف: "يشرفنا أن نبيع العديد من مقتنيات مانديلا لمساعدة أسرته في إنشاء الحديقة".