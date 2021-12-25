جارديان: إلغاء 4500 رحلة جوية حول العالم بـ"عيد الميلاد" بسبب أوميكرون

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المسافرين الذين يسافرون خلال عطلة عيد الميلاد واجهوا اضطرابات في جميع أنحاء العالم بعد أن ألغت شركات الطيران أكثر من 4500 رحلة، وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية.

وجاءت موجة عمليات الإلغاء عشية عيد الميلاد، حيث تسبب انتشار متغير فيروس كورونا "أوميكرون" سريع الانتشار فى نقص الموظفين وعدم قدرة شركات الطيران على توفير الموظفين والطواقم لإدارة الرحلات.

وأظهر الموقع الإلكتروني لشركة FlightAware لتتبع الرحلات الجوية أنه تم إلغاء 2175 رحلة جوية حول العالم عشية عيد الميلاد، وهو يوم عادة ما يكون ثقيلًا بالنسبة للسفر، حوالي ربع هؤلاء كانوا في الولايات المتحدة، تم إلغاء 1779 رحلة أخرى في جميع أنحاء العالم في يوم عيد الميلاد، إلى جانب 402 رحلة أخرى كان من المقرر يوم الأحد.

وجاء الجزء الأكبر من الإلغاءات من خمس شركات، حيث ألغت شركة تشاينا إيسترن 474 رحلة ، بينما ألغت شركة طيران الصين 188 رحلة، وألغت يونايتد 177 رحلة، وألغت شركة طيران الهند 160، وألغت دلتا 150 رحلة.

وقالت شركة يونايتد: "كان لارتفاع حالات أوميكرون على مستوى البلاد هذا الأسبوع تأثير مباشر على أطقم رحلاتنا والأشخاص الذين يديرون عمليتنا، نتيجة لذلك، اضطررنا للأسف إلى إلغاء بعض الرحلات الجوية وإخطار العملاء المتأثرين مسبقًا بقدومهم إلى المطار ".

وفي الوقت نفسه، قالت دلتا إنها "استنفدت جميع الخيارات والموارد - بما في ذلك إعادة توجيه واستبدال الطائرات والأطقم لتغطية الرحلات المجدولة - قبل إلغاء حوالي 90 رحلة يوم الجمعة"، ألقت شركة الطيران باللوم على تأثير متغير أوميكرون والظروف الجوية للإلغاء.