اليوم السابع
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السبت، 25 ديسمبر 2021 03:32 م
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توصيل الغاز الطبيعى لمنازل بئر العبد خدمة جديدة توفرها الدولة على أرض سيناء

السبت، 25 ديسمبر 2021 03:00 م
توصيل الغاز الطبيعى لمنازل بئر العبد خدمة جديدة توفرها الدولة على أرض سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل بمدينة بئر العبد، وكشف عن توصيل الغاز الطبيعى إلى منازل المواطنين ببئر العبد فور الانتهاء من أعمال الشبكات الرئيسية والفرعية للصرف الصحى ببئر العبد، وكذا إمكانية إقامة 3 محطات غاز طبيعى لتمويل السيارات ببئر العبد .
 
وأشار إلى أنه وجه بسرعة الانتهاء من توصيلات الغاز الطبيعى واعادة توصيلها في المحاور الجديدة لتطوير مدينة العريش الجارى العمل بها، مع إعادة الشىء لأصله بعد الانتهاء من عمليات توصيل الغاز الطبيعى الى منازل المواطنين بالعريش .
 
وتابع عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه سبق وتم افتتاح محطة وقود  "وهى الثانية بالعريش" لتخفيف العبء عن أصحاب السيارات وتيسير تموين سياراتهم بالغاز، وذلك طبقا لمنظومة الدولة وتوجيهات السيد الرئيس، بافتتاح العديد من محطات الغاز فى مختلف المحافظات، مشيرا إلى أنه محددا للمحافظة فى إطار المنظومة 3 محطات غاز لتموين السيارات، وتوفير 82 سيارة فان وتوزيعها على أصحاب التكاتك فى مركز ومدينة بئر العبد للعمل كبديل التوكتوك فى إطار المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية" مشروعك " التابع لوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى.
 

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