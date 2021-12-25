اليوم السابع
Ads
السبت، 25 ديسمبر 2021 05:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"تقصى وفيات الأمهات".. دورة تدريبية بصحة الفيوم

السبت، 25 ديسمبر 2021 04:05 م
"تقصى وفيات الأمهات".. دورة تدريبية بصحة الفيوم جانب من الدورة التدريبية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة برئاسة الدكتورة آمال عبد الحى تدريبا لإدارتى رعاية الامومة والطفولة بمحافظتى الفيوم وبنى سويف حول تقصى وفيات الامهات برعاية الدكتور حاتم جمال الدين وكيل الوزارة وتحت اشراف الدكتور أحمد عبادى مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بالفيوم.

حضر التدريب 50 كاتبا من مكاتب الصحة و25 طبيبا من مفتشى الصحة و25 من مديرى ومساعدى مديرى الإدارات الصحية بالمديريتين وذلك لمدة 5 أيام على 3 مراحل بحيث تم تدريب كل فئة على حده، وناقش التدريب اسباب وفيات الامهات بغرض تقليلها وتم استعراض إحصائيات وفيات الامهات.

قام بالتدريب أطباء من الإدارة العامة للامومة والطفولة وحضره الدكتور أحمد عبادى مدير إدارة رعاية الامومة والطفولة بالفيوم، والدكتورة شيرين صلاح الدين مدير ادارة رعاية الامومة والطفولة ببنى سويف والدكتورة رشا جمعة مساعد مدير إدارة الامومة والطفولة بالفيوم، والدكتورة شيماء جبيلى مساعد مدير الامومة والطفولة بالفيوم.

 

 


مديرية الصحة بالفيوم

تدريب الأطباء

الفيوم

محافظة الفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة