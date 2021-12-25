"تقصى وفيات الأمهات".. دورة تدريبية بصحة الفيوم

الفيوم رباب الجالي

نظمت الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة برئاسة الدكتورة آمال عبد الحى تدريبا لإدارتى رعاية الامومة والطفولة بمحافظتى الفيوم وبنى سويف حول تقصى وفيات الامهات برعاية الدكتور حاتم جمال الدين وكيل الوزارة وتحت اشراف الدكتور أحمد عبادى مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بالفيوم.

حضر التدريب 50 كاتبا من مكاتب الصحة و25 طبيبا من مفتشى الصحة و25 من مديرى ومساعدى مديرى الإدارات الصحية بالمديريتين وذلك لمدة 5 أيام على 3 مراحل بحيث تم تدريب كل فئة على حده، وناقش التدريب اسباب وفيات الامهات بغرض تقليلها وتم استعراض إحصائيات وفيات الامهات.

قام بالتدريب أطباء من الإدارة العامة للامومة والطفولة وحضره الدكتور أحمد عبادى مدير إدارة رعاية الامومة والطفولة بالفيوم، والدكتورة شيرين صلاح الدين مدير ادارة رعاية الامومة والطفولة ببنى سويف والدكتورة رشا جمعة مساعد مدير إدارة الامومة والطفولة بالفيوم، والدكتورة شيماء جبيلى مساعد مدير الامومة والطفولة بالفيوم.