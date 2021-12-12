"صحة الفيوم" تحصد المركز الثانى على الجمهورية بمبادرة دعم صحة المرأة عن شهر نوفمبر

الفيوم رباب الجالى

حصلت مديرية الصحة بالفيوم، على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى تحقيق مستهدف المبادرة الرئاسية دعم صحة المرأة، عن شهر نوفمبر، كما حصلت المديرية على المركز الثالث فى المستهدف العام منذ بداية المبادرة.

وانطلقت مبادرة دعم صحة المرأة بمحافظة الفيوم، برعاية الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، والدكتور ياسر حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وفقا لبروتوكول التعاون بين مديرية الصحة والجامعة وفى إطار خطة طرق الابواب لتقديم الخدمات للمواطنين، تحت إشراف إدارة الرعاية الأساسية، وفرق دعم صحة المرأة.

وقال الدكتور محمد رمضان، منسق المبادرة بالفيوم، إنه تم خلال الأسبوعين الماضيين عمل فحص وتوعيه طالبات كليات الألسن والهندسة والآداب، عن طريق فرق من إدارة البندر.

وتستكمل الخطة بكليات التمريض والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية، خلال الاسبوعين القادمين، كما تستكمل باقى الإدارات نشاطها فى مبادرة دعم صحة المرأة، من خلال الفرق الثابته والمتحركة، حيت تم عمل فحص فى قلمشاة باطسا، وكوم أوشيم، وقصر رشوان بطاميه، وسنوفر ودسيا بمركز الفيوم، و منشاة قارون والعقيلى فى يوسف الصديق، و مطرطارس بسنورس، خلال الأسبوع الماضي.