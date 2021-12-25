اليوم السابع
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تفاصيل انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية بسبب الرياح وسوء حالة الطقس.. فيديو

السبت، 25 ديسمبر 2021 04:02 م
تفاصيل انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية بسبب الرياح وسوء حالة الطقس.. فيديو
الإسكندرية اسماء على بدر

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أجرى "اليوم السابع"، بثا مباشرا من حادث سقوط أجزاء من عقار غرب الإسكندرية، تسبب فى تلفيات للسيارات المتواجدة أسفل العقار، وشهدت منطقة اللبان سقوط أجزاء من عقار قديم دون إصابات وتسبب فى تلف عدد من السيارات المتواجدة أسفل العقار .

وتلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من عقار بشارع صلاح الدين بمنطقة اللبان غرب الإسكندرية دون إصابات، وأسفر عن إتلاف عدد من السيارات المتواجدة أسفل العقار .

تم إبلاغ الجهات التنفيذية ووضع حواجز حديدية حول العقار وابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 


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