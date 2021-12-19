انهيار منزل وإصابة فتاة بسبب الرياح بمنطقة محرم بك بالإسكندرية.. لايف

أجرى "اليوم السابع"، بثا مباشرا من أمام المنزل المنهار بسبب الرياح مساء أمس، بمنطقة محرم بك بوسط الإسكندرية، تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة محرم بك، بورود بلاغ يفيد بانهيار سقف الدور الثانى على الدور الأول، فى عقار قديم مكون من دورين بشارع الكرمانى، المتفرع من شارع عرفان، بمنطقة محرم بك وسط المدينة، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وسيارة الإسعاف إلى محل الواقعة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من طابقين، بناء قديم وبه سكان وصادر له قرار هدم وترميم، وسقوط اجزاء من سقف العقار على قاطنيه مما تسبب فى احتجاز شخصين واصابه المدعوة هبه.ك.إ، 25 سنة، باشتباه بكسر فى الكتف اليمنى، وتم نقلها إلى مستشفى جمال حمادة لتلقى العلاج، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان أكد حى وسط الإسكندرية، أن العقار المنهار بمنطقة محرم بك، وأسفر عن إصابة سيدة، صادر له قرار إزالة وترميم رقم 244 لسنة2000 ولم يتم تنفيذه، وتحرر له محضر عدم التنفيذ رقم 215 لسنة 2000.، وتم عمل إخلاء موقت للسكان دون المنقولات بقسم شرطة محرم بك حماية للارواح، وتم الإحالة للإدارة الهندسية لاتخاذ اللازم قانونا.

وأشار حى وسط، فى بيان له اليوم، أنه وفقا لتكليفات رجب النقيدى رئيس حى وسط، وفى استجابة سريعة وعاجلة للبلاغ الوارد بإنهيار سقف بالدور الأول علوى بالعقار رقم 16 ش الكرمانى من عرفان محرم بك، دون حدوث خسائر فى الأرواح، تم الانتقال فورا لموقع العقار بحضور مديرا إدارتى الأزمات والمتابعة بالحى.

كما تمت المعاينة واتضح أن العقار مكون من دورين أرضى وأول علوى، الأرضى يتكون من 3غرف يقطن به 3 أفراد، والأول علوى 4 غرف به أربعة أفراد، كما تبين عدم حدوث خسائر فى الأرواح، وحدوث حالة إصابة واحدة، وتم نقل السيدة المصابة للمستشفى.

وأكد مهندس المنطقة أنه تم اتخاذ الإجراءات اليوم لإحالة حالة العقار للجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ القرار المناسب.