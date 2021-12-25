تعرف على محور عدلى منصور بمحافظة بنى سويف بعد افتتاحه & 10 معلومات

بنى سويف هانى فتحى

افتتح اليوم السبت الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، محور عدلى منصور بمدينة بنى سويف الذى يربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى.

وينشر "اليوم السابع بعض المعلومات عن المحور:

1- أكبر محور تنموي وخدمي بمحافظة بنى سويف يربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوي الغربى

2- تم تنفيذ المشروع بتكلفة مليار و147 مليون جنيه، ليحقق نقلة وطفرة تنموية.

3- المحور يضم 3 قطاعات، بطول 5 كم أفقي، ليصل إجمالي طول المحور إلى 7 كم بالمنازل والمطالع على طول المحور.

4- ويضم المحور 3 كباري يصل طولها إلى 1 كيلو و400 متر.

5- تقع الثلاث كبارى الأول منها 680 مترا على النيل، 450 مترا على السكة الحديد والإبراهيمية والطريق الزراعي، و450 مترا على طريق ديمو الفيوم.

6- المحور يتكون من 3 قطاعات يبلغ طول القطاع الأول 1.24 كم وعرضه 30.8 متراً، ويشمل إنشاء كوبرى أعلى النيل بطول 440 مترا.

7- والقطاع الثانى والذى يتضمن الأعمال الصناعية من طرق وكبارى وأنفاق.

8- القطاع الثالث والذى يبلغ طوله 1.16 كم وعرضه 30.8 متراً، ويتضمن إنشاء كوبرى على طريق الفيوم بطول 450 متراً، وكوبرى آخر على الطريق الزراعى بطول 420 متراً، متضمنا 3 حارات مرورية لكل اتجاه بسرعة تصميمية متوسطة 80 كيلومترا لكل ساعة.

9- يربط المحور بين طريق الكريمات الشرقى الصحراوى والزراعى بطريق القاهرة أسوان الزراعى وطريق بنى سويف الفيوم فى الغرب.

10- يقلل المحور الكثافة المرورية على كوبرى بنى سويف الحالى وتيسير مرور الشاحنات بين ضفتى النيل.