تعرف على الجهود الميدانية لوحدة الإسكان على مستوى مراكز ومدن بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتائج ورش العمل والاجتماعات التي تنفذها وحدة السكان على مستوى مراكز المحافظة السبع، للوقوف عن متطلبات تنفيذ خطة الدولة التنموية والتي من أهم محاورها مواجهة الزيادة السكانية المطردة ، بجانب القضايا السكانية المختلفة ، وجهود تحسين الخصائص السكانية، في إطار الإستراتجية المصرية ورؤيتها 2030،لاسيما في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة ، وذلك بالتوازي مع الجهود التنموية والخدمية المنفذة في مختلف القطاعات.

ووجه محافظ بني سويف بمواصلة جهود اللجان المعنية التي تم تشكيلها بكل مركز لتختص بكافة بملف جهود الحد من الزيادة السكانية ، واستمرار هذه الجهود ، للوصول إلى خطوات وأجندة عمل يشارك فيها كل الأطراف المعنية وذات الصلة ، لتحقيق أفضل نتائج ممكنة بحسب الخطة التي تنفذها الدولة من خلال تعاون الوزارات المعنية والمحافظات ، مشيرا إلى دعمه المتواصل لوحدة السكان وجهود المجلس الإقليمي للسكان ، وجهود المجتمع المدني في هذا الشأن ، لاسيما وأن الزيادة السكانية تعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجه أية جهود تنموية منفذة وأية أهداف تنموية منشود,

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الذي أعده قرني عبد الحليم رئيس الوحدة التي شكلها محافظ بني سويف لتعمل تحت إشراف مباشر من نائب المحافظ "بلال حبش"، وتضم في عضويتها ممثلين عن إدارات: التخطيط والإعلام ومركز المعلومات والإحصاء، لزيادة تفعيل دور اللجان السكانية على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان، وذلك في ضوء توجيهات وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات.

وأشار رئيس الوحدة أنه جار مواصلة الاجتماعات على مستوى المراكز السبع (الواسطى وببا وبنى سويف وسمسطا واهناسيا وناصر الفشن ) بناء على توجيهات محافظ بني سويف بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن ، خاصة في مجال تفعيل دور اللجان السكانية على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان.

ويتم خلال هذه الاجتماعات وورش العمل المناقشة والحوار بين الجهات المسئولة لتقديم حلول وتوصيات للمعوقات والمشكلات التي تعرقل جهود الوزارات والمجالس المعنية بهذا الشأن، التى تواجه المركز وهى التسرب من التعليم، الأمية، زواج القاصرات وختان الإناث.

وفى ختام كل اجتماع يتم وضع الآلية المناسبة والخطوات التنفيذية والعملية لتحقيق التعاون بين المجالس المعنية والوحدة المحلية للمركز والمدينة، للتعاون في تنفيذ المقترحات والتوصيات الناتجة عن تلك اللقاءات والاجتماعات، والتي يتم عرضها على المحافظ للتوجيه بحلها وتذليل كافة العقبات من وكلاء الوزارات و مديرى المديريات المختصة.