تعرف على التحويلات المرورية بسبب إنشاء القطار السريع فى أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

حددت إدارة المرور، العديد من الطرق البديلة بعد إجراء غلق كلى لشارع غرب سوميد بمدينة 6 أكتوبر، بدايةً من تقاطعه مع شارع سميرة موسى وحتى تقاطعه مع شارع النباتات فى الاتجاه القادم من طريق الواحات باتجاه طريق امتداد محور 26 يوليو، وغلق شارع غرب سوميد فى الاتجاهين بدايةً من تقاطعه مع شارع النباتات حتى تقاطعه مع طريق امتداد محور 26 يوليو، وسط تواجد الخدمات المرورية، وذلك بسبب إجراء أعمال إنشاء القطار السريع.



وتيسيراً للحركة المروية تم إجراء التحويلات الآتية:

- تحويل حركة سير المركبات بشارع غرب سوميد فى الاتجاه المؤدى لمحور 26 يوليو تحديداً فى المنطقة المحصورة من تقاطع شارع غرب سوميد مع شارع سميرة موسى وحتى تقاطعه مع شارع النباتات إلى اتجاهين (السير يساراً بشارع النباتات حتى تقاطعه مع شارع غرب سوميد)، (السير يميناً بشارع غرب سوميد فى الاتجاه المؤدى إلى طريق الواحات بعد تحويله اتجاهين).



- حركة المركبات القادمة من طريق امتداد محور 26 يوليو وترغب فى السير باتجاه طريق الواحات يتم السير يميناً اتجاه شارع النخيل حتى تقاطعه مع شارع النباتات.



- حركة المركبات القادمة من طريق الواحات بشارع غرب سوميد وترغب بالسير اتجاه طريق امتداد محور 26 يوليو، يجرى السير بشارع غرب سوميد حتى تقاطعه مع شارع النباتات.



- (موقع الغلق الكلى) السير يساراً بشارع النباتات ثم الدخول يميناً بشارع النخيل ثم استكمال السير وصولاً حتى طريق امتداد محور 26 يوليو.



ونشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة وعلامات إرشادية تدل على المحاور البديلة لحين تنفيذ غلق كلى لشارع غرب سوميد فى الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه طريق امتداد محور 26 يوليو بداية من تقاطعه مع شارع سميرة موسى حتى تقاطعه مع شارع النباتات، وكذا غلق لشارع غرب سوميد فى الاتجاهين بدايةً من تقاطعه مع شارع النباتات حتى تقاطعه مع طريق امتداد محور 26 يوليو وحتى انتهاء الأعمال.