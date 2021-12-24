تعرف على الطرق البديلة بعد غلق شارع غرب سوميد اتجاه محور 26 يوليو لإنشاء القطار السريع

كتب عبد الرحمن سيد

أجرت اليوم الجمعة ، غلق كلى لشارع غرب سوميد بدايةً من تقاطعه مع شارع سميرة موسى وحتى تقاطعه مع شارع النباتات بالإتجاه القادم من طريق الواحات إتجاه طريق إمتداد محور 26 يوليو، وغلق كلى لشارع غرب سوميد بالإتجاهين بدايةً من تقاطعه مع شارع النباتات حتى تقاطعه مع طريق إمتداد محور 26 يوليو، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات لحين الانتهاء من تلك الأعمال.

وتجري تلك التحويلات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالبدء فى تنفيذ أعمال مشروع القطار السريع خط ( العلمين – السخنة ) وقيام الشركة المنفذة بتنفيذ أعمال الجسات الإستكشافية والجسات الميكانيكية والقواعد الخرسانية الخاصة بمسار المشروع بنطاق مدينة 6 أكتوبر ( طريق غرب سوميد ) والذى يربط بين طريق الواحات وطريق إمتداد محور 26 يوليو.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنفيذ غلق كلى لشارع غرب سوميد فى الإتجاه القادم من طريق الواحات إتجاه طريق إمتداد محور 26 يوليو بداية من تقاطعه مع شارع سميرة موسى حتى تقاطعه مع شارع النباتات، وكذا غلق لشارع غرب سوميد فى الإتجاهين بدايةً من تقاطعه مع شارع النباتات حتى تقاطعه مع طريق إمتداد محور 26 يوليو وذلك إعتباراً من صباح اليوم الجمعة الموافق 24/12/2021 وحتى إنتهاء الأعمال.

وتيسيراً للحركة المروية تم إجراء التحويلات الأتية:-

-تحويل حركة سير المركبات بشارع غرب سوميد فى الإتجاه المؤدى لمحور 26 يوليو تحديداً فى المنطقة المحصورة من تقاطع شارع غرب سوميد مع شارع سميرة موسى وحتى تقاطعه مع شارع النباتات إلى إتجاهين ( السير يساراً بشارع النباتات حتى تقاطعه مع شارع غرب سوميد) ( السير يميناً بشارع غرب سوميد فى الإتجاه المؤدى إلى طريق الواحات بعد تحويله إتجاهين).

-حركة المركبات القادمة من طريق إمتداد محور 26 يوليو وترغب فى السير بإتجاه طريق الواحات يتم السير يميناً إتجاه شارع النخيل حتى تقاطعه مع شارع النباتات.

-حركة المركبات القادمة من طريق الواحات بشارع غرب سوميد وترغب بالسير إتجاه طريق إمتداد محور 26 يوليو ، يتم السير بشارع غرب سوميد حتى تقاطعه مع شارع النباتات.

-( موقع الغلق الكلى ) السير يساراً بشارع النباتات ثم الدخول يميناً بشارع النخيل ثم إستكمال السير وصولاً حتى طريق إمتداد محور 26 يوليو.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الفرق المرورية ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقى المركبات وإرشادهم للإتجاهات الجديدة.