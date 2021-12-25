تعالى نعمل الصح.. طاقة نور رئاسية للمصانع غير المرخصة.. إنفوجراف

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من الرسائل خلال افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية فى الصعيد، أكد خلالها على أن الحكومة مطالبة بدراسة وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.

وقال الرئيس السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى صعيد مصر، قائلا إنه بدلا من القبض على أصحاب المصانع نقول لهم "تعالى نعمل الصح"، وأضاف الرئيس: أقول لأصحاب المصانع "لا نتصيد الأخطاء ولا نستجدى الضرائب".



تعالى نعمل الصح.. طاقة نور رئاسية للمصانع غير المرخصة

بالإضافة إلى ذلك أكد الرئيس السيسى على أن الفرصة متاحة للمصانع غير المرخصة لتقنين أوضاعها، وأوضح الرئيس السيسى أن المناطق الصناعية هتكون جاهزة للعمل والإنتاج والتسويق، وشدد الرئيس على أن الدولة مطالبة باعتماد القضاء على أشكال البيروقراطية وتسهيل إجراءات الجادين فى العمل، بقوله: مش هقول للمواطن خلّص ورقك.. ادوا له الحاجة خالصة.