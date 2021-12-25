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تأجيل دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها لجلسة 1 يناير

السبت، 25 ديسمبر 2021 10:04 ص
تأجيل دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها لجلسة 1 يناير الفنان رشوان توفيق- أرشيفية
كتب سليم على

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قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم السبت، تأجيل دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، لجلسة 1 يناير لإعادة الإعلان وتقديم أصول ومستندات.
 
وقال الدكتور مجدى مهران محامى الفنان رشوان توفيق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن آية رشوان توفيق، قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع قائلا: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديل فيها لم ترتضى ابنته آية، ولذلك قامت برفع دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".
 
وأضاف "مهران" فى حديثه قائلا إن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، والتى تقول "تلك حدود الله فلا تقربوها".
 
كما كشف الدكتور مهران عن موعد نظر أولى الدعاوى القضائية أمام محكمة جنوب القاهرة يوم 4 ديسمبر 2021، فيما هناك دعوى أخرى يوم 28 ديسمبر، لافتا إلى وجود دعوى ثالثة لم يتسلمها حتى الآن.
 
وفى النهاية، وجه محامى الفنان القدير رشوان توفيق، مبادرة صلح إلى ابنة الفنان القدير آية، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء تلك الدعاوى قائلا: "أبوكى مستنيكى”.

رشوان توفيق

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ابنه الفنان رشوان توفيق

الخلافات الأسرية

الميراث

قضايا الميراث

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