اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

السبت، 25 ديسمبر 2021 12:20 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد الأنبا إبراهيم إسحاق والبابا تواضروس الثانى
كتب ـ محمد الأحمدى

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استقبل الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد الذى يحتفل به الأقباط الكاثوليك اليوم 25 ديسمبر. 
 
وحضر اللقاء عدد من الأساقفة والمطارنة بالمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية وعدد من رعاة الكنيسة الكاثوليكية فى القاهرة والجيزة والمحافظات المختلفة، حيث تحدث اللقاء عن الإخوة والمواطنة بين جميع أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط سواء أرثوذكس أو كاثوليك أو إنجيليين. 
 
جدير بالذكر، أن أجراس كاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر وكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية فى الزمالك، دقت أمس في الثامنة مساء الجمعة، لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد، احتفالا بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.
 
 
 

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